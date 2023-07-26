مهرجان الصيف الدولي 2023| البرنامج الغنائي الكامل للدورة العشرين

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل مدينة الأسكندرية بلياليها الصيفية الساحرة، أحدث المهرجاانت الموسيقية وهو المهرجان الصيفي ادلولي في دورته الـ 20، والذي يضم كبار نجوم الغناء ومجموعة من الفرق الموسيقية الشهيرة، مع عدد كبير من أشهر العازفين على المستوى المحلي والعربي.

يشمل برنامج مهرجان الصيفي الدولي مشاركة مصرية وعربية مميزة، كالآتي:

تأتي ليلة الافتتاح مع الفرقة الغنائية الشهيرة “مسار إجباري ” في الـ 3 من أغسطس.

ويشارك الموسيقار الكبير عمر خيرت بحفلين غنائيين في الـ 6 و 7 من أغسطس.

وتتواجد فرقة جدل الأردنية حفلًا يوم الخميس 10 أغسطس.

حفل الفنان الكبير علي الحجار يوم الجمعة 11 أغسطس .

حفل الفنان هاني عادل يوم السبت الموافق 12 أغسطس.

وتتواجد فرقة آخر زفير يوم السبت 19 أغسطس.

يوم الاحد 20 أغسطس حفل للفنان أحمد الحجار.

يوم الثلاثاء 25 أغسطس حفل الفنان هشام عباس

يوم الثلاثاء 29 أغسطس حفل الموسيقار هاني شنودة.

يوم الأربعاء 30 أغسطس حفل الموسيقي هشام خارما.

يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.