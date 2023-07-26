صدور كتاب السفيرة نميرة نجم عن دار " بريل " العالمية للنشر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت دار نشر بريل الدولية بهولندا عن طرح إصدارها الجديد من كتاب مجلد "مقدمة لمعاهدات الاتحاد الأفريقي البيئية" باللغة الإنجليزية من تأليف السفيرة د. نميرة نجم في نوفمبر القادم .



و تقول دار النشر الدولية ان الكتاب هو مقدمة للمعاهدات البيئية للاتحاد الأفريقي يلقي الضوء على النظام القانوني للاتحاد الأفريقي المتعلق بالقضايا البيئية وتوفر تحليلًا متخصصًا لكيفية انتقال الاتحاد الأفريقي من نهج الإدارة السابقة للموارد الطبيعية إلى استراتيجيات الحفظ والحماية.

دار نشر بريل الدولية بهولندا

وتشير دار النشر ان الكتاب يستكشف مجالات مختلفة من البيئة ، من الحيوانات إلى النباتات والأسمدة والمعادن والبيئة البحرية.



وتشير "بريل" في تقديها الي هذا الكتاب ان المؤلف يوضح بشكل مقنع مدى الأهمية الحاسمة للقضايا البيئية للاتحاد الأفريقي.

وفي هذا السياق تقول بريل "إلى جانب التعليق الثاقب ، يقدم الكتاب نصوص المعاهدات الكاملة ، وهو مورد لا غنى عنه لجميع المهتمين بالاتحاد الأفريقي والأنظمة القانونية البيئية".



وتعرف دار النشر المؤلف نميرة نجم ، بأنها حاصلة علي الدكتوراه من كلية الحقوق جامعةً لندن، و مدير مرصد الهجرة الأفريقي والمستشار القانوني السابق للاتحاد الأفريقي وسفير مصر في رواندا، و دبلوماسية متمرسة بخلفية أكاديمية ، و نشرت العديد من المقالات والكتب ، بما في ذلك كتاب نقل التكنولوجيا النووية بموجب القانون الدولي من مطبوعات بريل 2009 .



ويتناول الكتاب اتفاقية الصحة النباتية لأفريقيا لعام 1967 ، و الاتفاقية الأفريقية لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية (1968) ، و الخلفية التاريخية ، و السمات الأساسية لاتفاقية الجزائر، و آليات الإنفاذ.



وقد تأسست بريل عام 1683، وهي دار نشر لها تاريخ ثري وتركيز دولي قوي. يقع المقر الرئيسي في هولندا ، تركز منشورات بريل على العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانون الدولي ومجالات مختارة في العلوم. تشمل منشورات بريل أيضًا العديد من البصمات الرئيسية ذات التاريخ المتميز في نشر العناوين الناجحة والعالية الجودة.

