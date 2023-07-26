فاروق الفيشاوى.. «الحاوى» صاحب النجومية الطاغية

ياسر رشاد - القاهرة - تحل هذه الأيام الذكرى الرابعة لرحيل الفنان فاروق الفيشاوى الذى رحل عن عالمنا عام 2019 عن عمر ناهز الـ67 عاماً، بعد رحلة مع مرض السرطان، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية التى حقق من خلالها نجومية وشهرة واسعة، واستطاع حفر اسمه فى أذهان الجمهور.

بدأت شهرته فى فيلم «المشبوه»، مع الزعيم عادل إمام، وشكلا معاً ثنائياً ناجحاً فى السينما، وفتحت له أبواب الشهرة مع الجمهور، حيث انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام التى لاقت نجاحاً كبيراً وجعلته واحداً من أبرز النجوم منها «الجاسوسة حكمت فهمى»، وشارك فى بطولته الفنانة نادية الجندى، وفيلم الطوفان، لا تسألنى من أنا، فتاة من إسرائيل، وفيلم قضية عم أحمد مع العملاق فريد شوقى، و«حنفى الأبهة» مع الزعيم عادل إمام، وغيرها من الأفلام.

كما قدم «الفيشاوى» ما لا يقل عن 100 عمل درامى، ظل أغلبها محفوراً فى وجدان الجمهور، منها مسلسل «على الزيبق، دموع صاحبة الجلالة، قاتل بلا أجر، رأس الغول»، ثم ظهر مع عادل إمام كضيف شرف فى مسلسل «عوالم خفية» الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام، ويعد مشوار «الفيشاوى» مليئًا بالإنجازات.

عاش «الفيشاوى» قصة حب مع الفنانة سمية الألفى، حيث بدأت قصتهما صدفة أثناء مسرحية «السندريلا» التى عرضت فى قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى، وكانت «سمية» حينها طالبة فى كلية الآداب بجامعة القاهرة لا يزال عمرها 20 عاماً، و«الفيشاوى» طالب فى معهد فنون مسرحية، وتزوجا فى فبراير 1974 واستمرت تلك الزيجة 16 عاما، أثمرت عن طفليهما أحمد وعمر.

ثم تزوج الفنان الراحل من الفنانة الكبيرة سهير رمزى، وذلك بعد طلاقه من الفنانة سمية الألفى عام 1990، ولم تستمر تلك الزيجة طويلا فبمجرد انتهاء فترة شهر العسل بدأت تنطلق شائعات الطلاق بين النجمين، خاصة عقب انسحابهما المفاجئ من مسرحية «ورايا عالسرايا»، ليقع بالفعل الانفصال بعد شهر واحد من زواجهما، كما تزوج «الفيشاوى» بعد ذلك سيدة من خارج الوسط تدعى «نوران منصور»، وكانت آخر زيجاته ولكنه انفصل عنها عام 1998.

وعلى الرغم من زيجات «الفيشاوى» المتعددة «وفقاً لما صرحت به طليقته وأم ابنيه الفنانة سمية الألفى، فى أكثر من برنامج تليفزيونى»، إلا أن عشقه الأول للفنانة ليلى علوى ظل يسيطر عليه طيلة حياته، واعترف بأنها الحب الحقيقى فى حياته.

ووفقاً لبعض المقربين من «الفيشاوى»، أنه تقدم لخطبة الفنانة ليلى علوى، لكن والدتها رفضت هذه الزيجة رغم موافقة «ليلى»، ورغم ذلك لم يكف «الفيشاوى» عن التغزل فيها.

وفى أكتوبر 2018، أعلن «الفيشاوى» عن إصابته بمرض السرطان وأنه يتعامل معه على أنه «صداع»، وذلك بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، الأمر الذى أصاب الحضور بالصدمة، لكنهم أحبوا شجاعته فى مواجهة الأزمة، دخل مستشفى ابن سينا فى الجيزة، لتلقى العلاج ولكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية ودخل فى غيبوبة كبدية إثر توقف الكبد عن العمل، حتى توفى 25 يوليو 2019، عن عمر ناهز 67 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.