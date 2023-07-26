شكرا لقرائتكم خبر عن 17عامًا على خطف أحمد حلمى لـ غادة عادل فى "جعلتنى مجرما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 17 عاما على فيلم "جعلتنى مجرما"، حيث عرض لأول مرة في 26 يوليو 2006، ومازال الفيلم وقت عرضه على شاشة التلفزيون يشاهده الجميع كأنهم يشاهدونه لأول مرة ويضحكون على إفيهات النجم أحمد حلمى.

فيلم "جعلتنى مجرما" بطولة أحمد حلمى وغادة عادل وريهام عبد الغفور وحسن حسنى وإدوارد ومحمود البزاوى وميسرة ومن تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج عمروعرفة .

تدور قصة الفيلم حول رشدى، الشاب الطموح الذى يعمل فى مجال الدعاية والإعلان، حيث يمتلك شركة صغيرة، يتمنى العمل مع الشركات الكبيرة، فيتعرف على شخصية مهمة فى هذا المجال، ويحدث سوء تفاهم بينهما فى أول مقابلة فيقوم هذا الشخص بطرد رشدى، وفى نفس الوقت تهرب "ملك" ابنة هذا الرجل منه بسبب بخله الشديد، وتبلغه بأنها تم اختطافها عن طريق رشدى حتى تحصل منه على ما تحتاجه من أموال، كما تقنع رشدى بأنها مريضة وتحتاج هذا المال لعلاجها، وأنها تعانى من بخل والدها فيساندها رشدى ويصبح مجرمًا رغم أنفه وتتوالى الأحداث.