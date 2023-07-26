شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الكريم.. أستاذ الجامعة الذى لعب دور العربجي فى بداياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم عمله أستاذا جامعيا بكلية الزراعة جامعة بنها إلا أن حبه للتمثيل تملك منه، وطاف وجال بمسارح الثغر مذ أن كان طالبًا فى المسرح المدرسى، لكن أبيه كغيره من الآباء رفض أن يلتحق ابنه رغم موهبته بالوسط الفنى ويسعد بأن يكون أستاذا جامعيا، إنه الفنان سيد عبد الكريم الذى تحل اليوم ذكرى ميلاده.

ورغم ما لوظيفة الأستاذ الجامعى من مكانة اجتماعية إلا أن الفنان الراحل سيد عبد الكريم لم يخجل أن يقدم شخصية "العربجى" فى أولى مشاركاته الدرامية "النصيب"، فتلك هى قوانين لعبة التمثيل ومتعتها.

كانت لدراما أسامة أنورعكاشة التى تناولت الحارة المصرية وشخوصها، تأثيرا كبيرا فى مسيرة سيد عبد الكريم الفنية، فهو "عبودة" ذلك الموظف البسيط الذى يحب الموسيقى والسهرات، فى مسلسل "الشهد والدموع" تتغير أحواله مع قيام ثورة يوليو 1952 ويسافر لينضم للمناضلين فى مدن القناة.

ومن منا ينسى زينهم السماحى، فى مسلسل "ليالى الحلمية" ابن البلد صاحب القهوة وفى نفس الوقت هو المناضل والشهم ومعبر عن تغيرات الزمن من خلال قهوته فى الجزء الثالث والرابع.

ولعل من أبرز أدواره "المقدس بشاى" فى مسلسل "خالتى صفية والدير"، خادم أحد الأديرة بالصعيد رجل مخلص ومحبوب بين أبناء بلدته، تجمعه صداقة قوية بالبطل "حربي" تصل لأن يقرر حمايته من خطر الموت الذى يهدده فيجعله يختبئ داخل الدير، وعندما يموت حربى يُصاب بشاى بالجنون ويجلس يبكى عليه.

كان عبد الكريم مخلصا لفنه، ودائما يبحث عن تفاصيل شخصياته، إذ تحكى ابنته إيمان عبد الكريم، أن أبيها كان عائدا إلى بيته قادما من وكالة البلح لشراء ملابس شخصية "زعفرانى" فى مسلسل "أحلام الفتى الطائر" فسألته، كنت فين يا بابا؟ ودار بينهما هذا الحوار ...

كنت فى وكالة البلح

طب أنا زعلانة منك

ليه يا حبيبتى

علشان رحت وكالة البلح لوحدك

فى يوم آخر يعود الفنان سيد عبد الكريم إلى المنزل "ببشلة" على وجهه، لم يزلها من الإرهاق، فيصيب الأسرة الهلع، تحكى ابنته: نجلس حوله لنشاهده يشدها من وجهه، فنعرف أنها مكياج الشخصية التى سيؤديها فى مسلسل رمضان.

أما فى السينما، فيعد دوره فى فيلم "المهاجر" مع المخرج يوسف شاهين، واحدا من أهم أعماله السينمائية، وكذلك دوره فى فيلم "كتيبة الإعدام" مع الفنان نور الشريف.