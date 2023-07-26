شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم " تاج " لتامر حسنى يسجل أكثر من 41 مليون جنيه فى دور السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فيلم "تاج" للنجم تامر حسني الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 3 ملايين و209 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أسابيع 41 مليونا و533 ألفا و588 جنيها.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني في السينما فيلم "بحبك"، الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2022، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرين.