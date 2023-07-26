شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة عن مشاركته فى أغنية السخان: ما أقدرش أرفض طلب لعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة عن مشاركته في أغنية "السخان" مع عمر كمال إن "الأغنية دى ليها مكانه خاصة أولا لأن صناعها من نجوم صناعة الأغانى في الوطن العربى، وهم أيمن بهجت قمر ومحمد يحيى ووسام عبد المنعم ومبسوط للتعاون معاهم لأول مرة".

وأضاف عبد الباسط، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "بتعاون مع عمر كمال للمرة الثالثة وده بسبب حبي لعمر وما أقدرش أرفض له طلب ولو طلب منى اشاركه في 50 أغنية تانية هعملها بدون تردد".



عبد الباسط حمودة وعمر كمال

كان قد حل المطربان عمر كمال وعبد الباسط حمودة، ضيفين على برنامج ملوك الترند، الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365، ويقدمه الصحفى عادل عبد الله، وأشار كمال إلى أن أغانى المهرجانات ومطربيها يتعرضون للظلم خلال الفترة الأخيرة، كما اعترف أيضا عن الأخطاء التي وقع فيها بسبب عدم اكتمال خبرته في عالم الموسيقى والغناء وعن الديو الذى يجمعه مع النجم حميد الشاعرى قال إنه شرف له ويتمنى ذلك.

كما كشف المطرب عبد الباسط حمودة أثناء اللقاء، عن المقصود بـ"السمنة البلدى" في عالم الغناء، ولماذا وافق على المشاركة في ديو مع عمر كمال ورأيه في عدد من مطربى المهرجانات مثل شاكوش وغيره.

وكتب الفنان عمر كمال من قبل، فى تعليق على "فيس بوك" عبر صفحة ”الخليج 365” ردًّا على تصريح النجم حميد الشاعرى الذى أبدى فيه رغبته المشاركة فى عمل فنى قائلاً: "أنا يشرفنى إنى أسلم عليك بس أو تعرف اسمى عشان أنت اللى غيرت مسار التوزيع فى مصر آخر 30 سنة، وأنا وجيلى كله طلعنا على أغانيك الجميلة".