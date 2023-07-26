الأمير أباظة يشارك في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دعمه ومساندته لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي والمقرر له 21 الي 27 سبتمبر 2023، موعدًا، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي.

وتوقع أباظة، أن تشهد الدورة الأولي لمهرجان الغردقة لسينما الشباب مفاجآت منفردة وبخاصة في حفل الإفتتاح، مرجعا السبب إلي اتصاله الدائم برئيس المهرجان الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، وخاصة بعد حضوره توقيع عقد البروتوكول بين مهرجان الغردقة لسينما الشباب والمهرجان اللبناني للسينما والتليفزيون برعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج نقيب السينمائين مسعد فودة.

ولفت الأمير أباظة إلي أن هذه هي الروح الإيجابية، هي التي يجب أن تسود بين الزملاء لأن الهدف دائما واحد ويخدم السينما المصرية.

من جانبه أكد الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، أن حفل الافتتاح، سيكون مبهرا في كل شيء، لافتا إلي حرصه علي إكتشاف أماكن جديدة خارجية وجمالية داخل مصر لتنشيط السياحة ونجاح المهرجان، وهو ما يعطي بريقا فعالا، مشيرا إلي أن دخول الفنانين المشاركين في حفل الإفتتاح سيكون مختلفا عن أي مشاركة في مهرجان آخر.

وأوضح رئيس الدورة الأولي للمهرجان، مشاركة 347 فيلم سينمائى من كل أنحاء العالم خلال فعاليات الدورة الأولي، 77 فيلم روائى لمسابقة الافلام الروائية الطويلة، 182 فيلم لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، 88 فيلم لمسابقة أفلام الطلبة، مشيرا إلي أن

جميع الأفلام لم تعرض ولم تشارك فى أى مهرجان بمصر، ومن إنتاج عامى 2022 - 2023.