أحمد سعد للمرة الأولى في موسم الجيمرز بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان أحمد سعد في فعاليات موسم الجيمرز في السعودية، والتي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء والموسيقى حول العالم.

موعد حفل أحمد سعد في موسم الجيمرز 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ4 من أغسطس القادم في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة الرياض، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

يقدم موسم الجيمرز، تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، بجانب العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أحمد سعد ديو “ياليالي”، اللذي جمعه بالفنانة روبي، الذي تخطى الـ 4 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “ياحبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع استاذ ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص .. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه”.