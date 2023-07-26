صفاء أبو السعود تنعي المخرج والشاعر شوقي حجاب

ياسر رشاد - القاهرة - نعت الفنانة صفاء أبو السعود، المخرج والشاعر الكبير شوقي حجاب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 26 يوليو.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إننا فقدنا اليوم قامة وقيمة فنية وأدبية وثقافية عظيمة، فقد كان رحمه الله يمتلك مواهب فنية وأدبية متعددة نادرا ما تجتمع في شخص مبدع واحد.

وأضافت صفاء أبو السعود، أن الشاعر الكبير شوقي حجاب، نجح في ابتكار العديد من الشخصيات المحببة للأطفال، الذين كان لهم النصيب الأكبر من اهتماماته وإبداعاته الفنية والأدبية، كما نجح في إثراء المكتبة العربية بمئات الأعمال التي ستظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخ الفن المصري.

المهن السينمائية تنعي شوقي حجاب

نعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة، المخرج والشاعر الكبير شوقي حجاب، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ووالد كلاً من: نديم وسما شوقي حجاب ".

وأضاف نقيب السينمائيين واعضاء المجلس:" نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته والأسرة الفنية بالصبر والسلوان .

وشيعت الجنازة اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة - الشيخ زايد ثم إلى مقابر الأسرة بالوفاء والأمل - مدينة نصر.

ويقام العزاء يوم الخميس الموافق 27/7/2023 بمسجد الحامدية الشاذلية - المهندسين، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ".

نبذة عن شوقي حجاب

وُلد شوقي حجاب في 7 أغسطس 1946 نشأ في بيئة ثقافية غنية بالأدب والثقافة بفضل والده الذي كان شاعرًا ومثقفًا، وأمه التي كانت تمتلك خيالًا خصبًا وتراثًا من الحكايات والأمثلة الشعبية.

تألق شوقي حجاب في مجال كتابة الشعر والأغاني والدراما التلفزيونية، وكان من أوائل الذين ابتكروا للأطفال في التليفزيون المصري. كتب العديد من الأغاني الجميلة للأطفال، وكانت له بصمة واضحة في المسرح والبرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال.

حصل شوقي حجاب على عدد من الجوائز الكبرى في الأدب على رأسها جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2021. وفي عام 2019، قام بإصدار مشروع شعري يحتوي على ديوانين بعنوان "مسدسات شوقي حجاب" في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والديوانين هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كان شوقي حجاب يكتب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي وأصبح من أوائل الشعراء الذين ابتكروا الشعر للأطفال على التلفزيون المصري. اشتهر بتجسيد شخصيتي "بقلظ" مع الفنانة الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية “كوكي كاك”.