إيرادات فيلم "تاج" في آخر أسبوع عرض بالسينمات

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم “تاج” لنجم الجيل الفنان تامر حسني، إيرادات بلغت 3 ملايين و 209 ألفًا في آخر أسبوع عرض، ليكون إجمالي ما جمعه الفيلم 41 مليونا و533 ألفا و588 جنيها.

أبطال فيلم تاج:

فيلم تاج من بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

أحداث فيلم تاج:

تدور أحداث فيلم تاج بطولة تامر حسنى، فى إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالكثير من الأزمات ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع الكثير من المفارقات لهما.

ويقابل الفنان تامر حسني خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط الكثير من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر.

أغنية تاج لـ تامر حسني

طرح تامر حسني آخيرًا، أغنية جديدة بعنوان “تاج”، وهي من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، وتقول كلماتها: "ياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت ياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت اتلخبط احترت احبط انا ادشملت اتخيط اتأثرت انا انهرت اتكحولت بجد اتكسرت ادبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست ومهما بنادي عالهادي يا زبادي مش عايز ابقىياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت ياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت اتلخبط احترت احبط انا ادشملت اتخيط اتأثرت انا انهرت اتكحولت بجد اتكسرت ادبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست ومهما بنادي عالهادي يا زبادي مش عايز ابقىا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تعتبر أغنية “تاج” ثاني أغاني فيلم تاج لتامر حسني، حيث طرح الأولى بعنوان “هرمون السعادة” كلمات: أحمد جابر الحان: على الخواجه، وتقول كلماتها: القعدة الليلة حلوة

والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة

متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي

لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية

لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة

عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا

أرجوك ده إحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك

ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة

اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة

أرجوك ماتكونش سادة".