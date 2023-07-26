شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود ناعية شوقي حجاب: فقدنا قامة وقيمة فنية وأدبية عظيمة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الفنانة صفاء أبو السعود، أن الشاعر الكبير شوقي حجاب، نجح في ابتكار العديد من الشخصيات المحببة للأطفال، الذين كان لهم النصيب الأكبر من اهتماماته وإبداعاته الفنية والأدبية، كما نجح في إثراء المكتبة العربية بمئات الأعمال التي ستظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخ الفن المصري.
وشيعت جنازة الشاعر الراحل شوقى حجاب، عقب صلاة عصر اليوم، من مسجد الشرطة فى منطقة الشيخ زايد، وحضر صلاة الجنازة كل من: الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة سلوى محمد على، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج أشرف فايق، والمنتج عمرو الصيفى، وحيات الشيمى، محمد عبد الحافظ ناصف، المخرج المسرحى عمرو قابيل، وغيرهم.
كانت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، قد نعت الشاعر الكبير شوقى حجاب، الذى وافته المنية، صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا، وقالت لقد فقدنا اليوم شاعرًا ملهما وكاتبًا متخصصًا وصاحب تجربة متفردة فى مجال أدب الطفل تضمنت القصة والأغنية والمسرح وابتكار الشخصيات، وهو أحد رموز الإبداع والذى رحل تاركًا تاريخًا من الشعر الغنائى، الذى خلد اسمه بين أبناء جيله من شعراء زمن الفن الجميل، واستطاع بفنه حفظ جزء مهم من الفلكلور الشعبى.
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