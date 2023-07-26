شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود ناعية شوقي حجاب: فقدنا قامة وقيمة فنية وأدبية عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الشاعر الكبير شوقي حجاب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إننا فقدنا اليوم قامة وقيمة فنية وأدبية وثقافية عظيمة، فقد كان رحمه الله يمتلك مواهب فنية وأدبية متعددة نادرا ما تجتمع في شخص مبدع واحد.

وأضافت الفنانة صفاء أبو السعود، أن الشاعر الكبير شوقي حجاب، نجح في ابتكار العديد من الشخصيات المحببة للأطفال، الذين كان لهم النصيب الأكبر من اهتماماته وإبداعاته الفنية والأدبية، كما نجح في إثراء المكتبة العربية بمئات الأعمال التي ستظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخ الفن المصري.