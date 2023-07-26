شكرا لقرائتكم خبر عن ماجا هوفمان رئيسا لمهرجان لوكارنو السينمائي.. أول امرأة تتولى المنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان لوكارنو السينمائي البارز في سويسرا ماجا هوفمان، مؤسِّسة LUMA ، لتكون أول رئيسة له منذ أكثر من 70 عامًا من وجوده.

وافق مجلس إدارة المهرجان بالإجماع على هوفمان خلفًا لماركو سولاري الذي شغل هذا المنصب لأكثر من عقدين، ومن المقرر أن يساعد سولاري الرئيسة الجديدة هوفمان خلال المرحلة الانتقالية ، والتي تبدأ في ختام النسخة 76 لهذا العام.

وقالت هوفمان: "أتوجه بالشكر إلى لجنة التعيين ومجلس الإدارة على الثقة التي أولوها لي. بعد قضاء سنوات عديدة في استكشاف مجموعة من المشاريع وتنفيذها ، سواء في سويسرا أو في الخارج ، يسعدني أن أكون قادرًا على وضع خبرتي ومعرفي في خدمة مستقبل هذا المهرجان المرموق ، وبالتالي المساعدة في تعزيز تطوير الثقافة في سويسرا ".

وأضافت: "لطالما أظهرت لوكارنو هوية قوية، وهو أمر حيوي لتعزيز مكانة المهرجان على المستوى الدولي".

بالإضافة إلى منح الموافقة النهائية على تعيين هوفمان، من المقرر عقد اجتماع عام غير عادي في 20 سبتمبر لمناقشة تخفيض عضوية مجلس الإدارة من 27 إلى 7 ، في حين سيتم تقديم هيئتين استشاريتين جديدتين: المجلس الاستشاري للسياسات و المجلس الاستشاري للصناعة.

وبالنظر إلى خبرتهم في هذه القطاعات ، فإن المجلسين الجديدين سيقدمان الدعم لمجلس الإدارة في تخطيطه الاستراتيجي.

في بيان ، شكر مجلس الإدارة سولاري على "مساهمته الأساسية" في مهرجان لوكارنو لأكثر من عقدين "وعلى الطريقة الماهرة التي قاد بها أعمال مديريها ، مما يضمن نمو وتطور المهرجان في المهرجان الجديد. الألفية وترسيخ مكانتها على المستوى الدولي ".