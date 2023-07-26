شكرا لقرائتكم خبر عن خرج ولم يعد.. كيف صور خان متعة الأكل وبهجة براح الريف المصرى؟ صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم الموافق 26 يوليو من عام 2016 رحل عن عالمنا المخرج الكبير محمد خان واحد من أبرز المخرجين ممن قدموا المهمشين والبسطاء في السينما، ورغم أن خان ولد لأب من أصل باكستانى وأم مصرية من أصول بريطانية، إلا أنه كان مصريا حتى النخاع إلى أن حصل رسميا على الجنسية المصرية وأصبح مصريا أمام القانون.



عايدة عبد العزيز في فيلم خرج ولم يعد



الدقن والفخراني وفريد شوقي في خرج ولم يعد



يحيي الفخراني في خرج ولم يعد



الفخراني وفريد شوقي في خرج ولم يعد

حقق محمد خان كثيرا من النجاحات بأفلامه ولكن يعد فيلم "خرج ولم يعد" واحد من أمتع أفلامه فهو علامة بارزة من علامات السينما المصرية وظروف الفيلم جعلته قصة صناعته واحدة من القصص الملهمة، حيث لم يكن يتحمس أحد للمشاركة في الفيلم أمام يحيي الفخراني والذي جسد شخصية "عطية"، خاصة وأن الفخراني لم يكن له سوق في مجال السينما وقتها واعتذر الكثير من الفنانين، إلى أن وافق الفنان الكبير فريد شوقي بعد مفاوضات وكان الكثير لا يتوقع للفيلم النجاح خاصة وأن خان لم يكن يري ليلى علوى في شخصية "خيرية" بسبب ملامحها ولكنه اقتنع بها فيما بعد.



خرج ولم يعد



خرج ولم يعد



خرج ولم يعد



خرج ولم يعد

"خرج ولم يعد" واحد من الأفلام التي تدخل البهجة والسرور على النفوس، وهو ما نجح فيه خان بشكل كبير فبمجرد خروج "عطية" من المدينة الصاخبة بجنونها إلى الريف المصري، اصطحب خان الجمهور في رحلة مع السعادة، براح ليس له آخر، صفاء وراحة بال نقلها خان في كل التفاصيل في شروق الشمس في صوت الكراون وأصوات الريح وخرير الماء في بساطة أهل الريف وكرمهم وتقديرهم للضيف، ولنعم الله على الأرض وأبرزها "الأكل" الطعام الذي وظفه خان بشكل يفتح نفس الجمهور علي الحياة وتناول الطعام بنفس ذاك النهم الذي كان يأكل به فريد شوقي، باعتباره واحدة من متع ولذات الحياة.



ليلي علوى في دور خيرية

فلا يستطيع أحد أن ينسى مشهد فطار عطية و كمال بيه "فريد شوقي" عندما كانا يتناولا البيض المقلي وكلمات كمال بيه حول لذة الأكل وأنه متعة من متع الحياة وأن السفرة لازم تتمسح مسح، إضافة إلى عزومات كمال بيه لعطية وشكل السفرة وحالة النهم التي تأكل بها الأسرة بالكامل.

فيلم " خرج ولم يعد " بطولة يحيى الفخراني وليلى علوي وفريد شوقي وعايدة عبد العزيز وتوفيق الدقن ومن إخراج محمد خان للسيناريست (عاصم توفيق) الذي استوحى الفكرة من رواية (براعم الربيع) للكاتب إتش إيه بيتش والفيلم إنتاج سنة 1984.

الفيلم يتناول رحلة الشاب "عطية " يحيى الفخراني في بحثه عن أسلوب جديد للحياة، بعد أن ظلمته المدينة ، ورغم أنه موظف بسيط في أرشيف إحدى الوزارات، يحلم بأن يصبح مديرها العام حتى لو اقتضى ذلك عشرين عاما من الانتظار ، فهو يسكن منزل آيل للسقوط في إحدى حواري القاهرة الفقيرة، وبسبب أزمة الإسكان، نراه يؤجل زواجه من خطيبته لمدة سبع سنوات ، ولكنه إزاء تهديد والدة خطيبته بفسخ الخطوبة، ويقرر الذهاب إلى الريف ليبيع قطعة أرض يملكها هناك كحل لأزمة الشقة هناك في الريف. إنما لظروف طارئة، يمكث فترة ليست بالقصيرة، يتعرف خلالها على كمال بيك فريد شوقي وابنته خيرية ليلى علوي الذين يوقظان في داخله حب الجمال والطبيعة، ويغريانه بالمكوث معهما في الريف، هنا يجد نفسه في صراع داخلي بين العودة إلى المدينة التي اعتاد على الحياة فيها رغم قسوتها، وبـين الاستقرار في القرية التي جذبته ببساطتها وطبيعتها الساحرة والخلابة. في النهاية يحسم هذا الصراع لصالح الريف الذي وجد نفسه فيه بجانب خيرية التي أحبها.

فاز الفيلم بالجائزة الفضية في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي وحصل الفنان يحيي الفخراني علي جائزة أفضل ممثل والفنان فريد شوقي علي شهادة تقدير عن دوره في الفيلم.