شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يطلق أغنيتي "غروب" و"إسكندرية" من ألبومه الجديد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان حمزة نمرة أغنيتي "غروب" و"إسكندرية" من ألبومه الغنائي الجديد "رايق"، عبر موقع يوتيوب ومختلف المنصات الرقمية، حيث يستمر نمرة في طرح أغانيه الجديدة عبر إطلاق ثاني وثالث أغاني ألبوم "رايق"، الذي قرر إطلاق أغنياته أسبوعيًا، بواقع أغنية أو أغنيتين في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تجربة تسويقية غير مألوفة في الوسط الفني المصري.

وقرر حمزة نمرة تجسيد حبه الكبير لموطنه الإسكندرية، عبر أغنية خاصة جدًا وشخصية بالنسبة إليه ضمها إلى أغنيات الألبوم وتحمل اسم "إسكندرية"، كما يقدم جرعة واقعية مركزة عبر كلمات الأغنية الثانية "غروب"، والتي أطلقها بالتزامن مع نزول "إسكندرية".

وتعقب أغنيتا "غروب" و"إسكندرية" النجاح الجماهيري الذي لاقى أولى أغنيات الألبوم "رايق"، والتي تم إطلاقها بشكل فيديو كليب تم تصويره في اليونان وحصدت أكثر من مليون ونصف مشاهدة كما تصدرت منصات التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

كما كشف حمزة نمرة لجمهوره تفاصيل الألبوم المنتظر بتوضيح اسم ومعاد ظهور كل أغنية من أغانيه، ويعتبر أحد أطول ألبوماته الموسيقية يضم 13 أغنية، من بينها "مرايات" و"رياح الحياة" بجانب كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي، الذي أخرج لنجوم عالميين مثل مارشميللو وباسنجر.

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.