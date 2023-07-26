شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر وإعادة ثمن التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت تيكت مارشيه بيانا صحفيا أعلنت فيه عن الغاء حفل ترافيس سكوت في مصر وإعادة ثمن التذاكر، وجاء البيان كالتالي، "الحضور الكرام ، نأسف لإعلان إلغاء حفل UTOPIA نحن نتفهم ونعتذر عن أي خيبة أمل أو إزعاج قد يسببه هذا الأمر".

واستكمل البيان، "نحن نعمل بنشاط على عملية استرداد الأموال ، وسنشارك المعلومات التفصيلية بحلول الأول من أغسطس".



الغاء حفل ترافيس سكوت

وكانت أثير جدل كبير حول الحفل وحول شخصية ترافيس على المسرح، ورد ترافيس سكوت على ما أشيع خلال الفترة الأخير قائلا:

"ردا على المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا والتي أشارت الى طقوس غريبة في حفلاتى، لا توجد لدي أغنية واحدة تهين أي شعب، ناهيك عن المصريين، لا شىء لدي به أي طقوس غريبه فقط احتفالات. أنا من أشد المعجبين بالثقافة والتاريخ المصري، ولهذا اخترت الأهرامات لإطلاق ألبومي الأول من 5 سنوات وهو يعني الكثير لى"، مؤكدا أن المثار على السوشيال ميديا هو من حسابات مزيفة وليس لأشخاص حقيقيين"، وأضاف" أحدثت مأساة في 2012 في إحدى حفلاتى لكنى قدمت مئات الحفلات دون حوادث".