ثنائى العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف يختتمان فعاليات مهرجان جرش الـ 37

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القاهرة - سامية سيد - يستعد ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف لإحياء حفل ختام فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون المقام في مدينة جرش الأثرية بالعاصمة الأردنية عمان والتي تحمل شعار "ويستمر الفرح"، ذلك في الثامنة مساء السبت 5 أغسطس على المسرح الرئيسي للمركز الثقافي الملكي حيث أعد الثنائي برنامجا فنيا مميزا يتضمن مجموعة متنوعة من المؤلفات الشرقية بالإضافة الي باقة من أشهر أعمالهم الموسيقية.



دينا عبد الحميد وغسان اليوسف يختتمان فعاليات مهرجان جرش الـ 37

الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري واخيرا شاركا في ختام فعاليات مهرجان العود بالريا وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .