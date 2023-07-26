شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين: الجمهور المصرى وش السعد والخير عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم سامو زين إلى مصر منتصف أغسطس المقبل، وذلك لإحياء عدة حفلات، وأوضح سامو لـ ”الخليج 365” أن سبب غيابه عن مصر هو بعض الأعمال التي تطلبت تواجده في إحدى دول الخليج.

وأشار سامو زين إلى أن الجمهور المصرى هو وش السعد والخير عليه ودائما في قلبه موضحا أنه يطرح عدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة.

طرح النجم ساموزين أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب بعنوان "دى حبيبتى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.

الكليب تم تصويره في اليونان على مدار يومين، مع المخرج شريف فرانسيس، وعن الأغنية يقول ساموزين، إنها من الأغانى القريبة إلى قلبه، حيث تتواجد معه منذ 3 سنوات، وكان ينتظر الوقت المناسب لتسجيلها وتصويرها فيديو كليب، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور ومتابعيه.

ويستعد ساموزين للعودة إلى عالم السينما خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد فترة غياب طويلة بلغت 17 عاما، حيث قدم فيلم "90 دقيقة"، عام 2006، وشاركه بطولته غادة عبد الرازق وزينة وحجاج عبد العظيم وأحمد هارون وآخرون، وأخرجه إسماعيل فاروق.

وكانت آخر أغنيات ساموزين "كينج الحب" من ألحانه وكلمات رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادى، وقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله.