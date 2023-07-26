شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد تجسد دور قديسة فى فيلم "أهل الكهف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة هاجر أحمد من تصوير عدد من مشاهدها في فيلم " أهل الكهف " بالمغرب حيث تجسد في الفيلم دور قديسة ويتبقى لها يومان تصوير وتنتهى من تصوير كل مشاهدها

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.



بوستر فيلم أهل الكهف

وكان القائمون على فيلم "أهل الكهف" قد طرحوا بوسترا دعائيا يضم جميع أبطاله منهم خالد النبوى، محمود حميدة، مصطفى فهمى، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.

النجم خالد النبوى انتهى فى الفترة الماضية من تصوير مشاهد الأكشن في فيلم "أهل الكهف"، وتتوالى الأحداث بصراعات تدور بينه وبين الفنان صبرى فواز، الذى يجسد دور وزير شرير يحرض على القتل والفساد خلال الأحداث ويقوم بقتله بطل العمل فى نهاية الأحداث ليأخذ بثأر الجميع.