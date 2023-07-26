شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تكشف عن إصابتها بتسمم حاد ونقلها إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن إصابتها بتسمم حاد، وتم نقلها على إثره إلى أحد المستشفيات، وتسبب ذلك فى إلغاء حفلها المقرر إقامته غدًا الخميس الموافق 27 يوليو فى مهرجان روزا داماس.

وكتبت الفنانة مايا دياب عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر: "أعتذر من الجمهور السوري والقائمين على مهرجان روزا داماس عن إحياء الحفل المقرر غدًا 27 يوليو بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخول المستشفى بسببه، بتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف أفضل".



مايا دياب

وأصدرت مايا دياب مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "تقلان" وهي الأغنية الثانية من ألبوم MyMayaV ، واختارت الفنانة اللبنانية للكليب أربع إطلالات مختلفة، والأغنية قدمتها مايا باللهجة المصرية، وهي ذات إيقاع راقص، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع وإنتاج موسيقي هادي شرارة وصورتها فيديو كليب تحت قيادة المخرج جو بو عيد.

وتقول كلمات أغنية "تقلان":

وتقول كلمات أغنية "تقلان":

تقلان على مين

تقلان على مین

والنبي مسكین

كیدي كید تعابین

ھتخسر یا كبیر

تقلان على مین

لا كده زیاده

والنبي مسكین

كله الا ده

كیدي كید تعابین

لیه تتمادى

ھتخسر یا كبیر

عايزه اقولك سر

بيني وبینك

مش عليا تخبي

خبي تعابینك

معلش ماليش

ماسكه بعينك

ده انا زي الطير

والله يكون في عونك

لما ذكاءك يخونك

دي الناس مستغربه

خلیك أحسن في حالك

أنا أبعد من خيالك

يابني أنا بجي بالطبطبة