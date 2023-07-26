حلا شيحة تتعرّض للهجوم بعد ظهورها بفستان “حمالات” وبناتها بـ المايوه

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 11:48 مساءً - شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصو والفيديوهات “إنستجرام” بفيديو من أحدث ظهور لها.

ظهرت حلا شيحة في الفيديو وهي ترتدي فساتين صيفية واسعة بدون أكمام تناسب الأجواء ونشرت مجموعة من الصور مع أبنائها الصغار على شاطىء البحر.

حلا شيحة تستمتع بالإجازة الصيفية

تفاعل الجمهور مع هذا الفيديو ونال إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات وتمنوا لها إجازة سعيدة وأوقات ممتعة، ولكن شيحة لم تسلم من انتقادات البعض الذين قارنوا بين شكلها الحالي وشكلها بالحجاب.

وفي الفترة الأخيرة تحرص حلا شيحة، على مشاركة متابعيها وجمهورها نشاطاتها اليومية، وذلك عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقى إعجاب العديد من المتابعين.

ابنة حلا شيحة

ونشرت الفنانة حلا شيحة صور لابنتها الصغيرة وهي مستمتعة في البحر وعلى الرمال، وتلعب وتلهو بفرحة.

وكانت حلا شيحة، تصدرت التريند في الفترة الماضية، وذلك بعد إعلان رغبتها في العودة مرة أخرى إلى الفن، واعتذارها للفنان أشرف زكي، وزملائها في الوسط الفني، عما بدر منها أثناء ابتعادها للمرة الثانية وارتداء الحجاب والزواج ثم العودة مرة أخرى.

آخر أعمال حلا شيحة

يذكر أن حلا شيحة اعتزلت التمثيل بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، لكنها قررت العودة بعد 13عام من الإعتزال.

قدمت حلا بعض الأعمال الفنية خلال فترة عودتها وكان آخر أعمالها فيلم “مش أنا” مع تامر حسني ثم اعتزالت الفن مرة أخرى.

فيلم مش أنا من بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر وغيرهم من النجوم .

تدور أحداث الفيلم حول حسن الذي يجسده الفنان تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة، ويعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، تتوالي الأحداث.

الخليج 365

الخليج 365