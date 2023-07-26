تعرّضت لـ لكمة أسقطت أسنانها بعد تجاهلها لشخص في الكبارية.. حقيقة التعدي على “دنيا بطمة” وسر اختفائها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 11:48 مساءً - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل حول إعلان اعتزالها السوشيال ميديا، حيث كانت من ضمن المشاهير التي تتفاعل بشكل كبير على جميع حساباتها الشخصية على كافة تطبيقات السوشيال ميديا مؤخراً.

دينا بطمة تعتزل السوشيال ميديا مؤقتاً

أعلنت دينا بطمة من خلال خاصية “الستوري” عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، اعتزالها السوشيال ميديا بشكل مفاجئ دون الكشف عن أي أسباب حول قرارها.

حيث شاركت منشور كتبت فيه: “حبايبي سأغيب عنكم فترة.. أحتاج للراحة قليلًا.. أحبكم جميعًا”، جاء هذا القرار بعد إلغاء حفلتها الغنائية الأخيرة في مهرجان ” تيفلت”.

دينا بطمة تنفي تعرضها للضرب

وبعد مرور عدة ساعات على منشور دنيا بطمة التي أعلنت فيه انها تحتاج إلى الغياب والراحة، نشرت العديد من المواقع الصحفية بـ المغرب التى تؤكد أن سر اختفاء دنيا بطمة المفاجئ هو تعرضها للضرب وفقد أسنانها.

ردت دنيا علي هذة الأخبار وأكدت أنها مجرد كذب وتتهم مروجى الشائعات بأنها صحافة صفراء تبحث فقط عن الفضائح ولا تنقل الحقيقة وأكدت أنها بحالة جيدة.

هاجمت الصحافة دنيا بعد نشرها أنها لم تتعرض للضرب وأكدت أنها تعرضت إلى الاعتداء والضرب وفقدت أسنانها وهناك فيديوهات تؤكد هذا الأمر.

فردت دنيا علي الصحافة قائلة “التعميم لغة الجهلاء وردي كان كالعادة لصحافة الجهل صحافة المستوى تحت الصفر صحافة تشويه هاد البلد الجميل صحافة الفساد شوف خيخي باقي موصلتو نيفو صحافة باش تحداني تيقتي راسك انا لي غنتحداك انت لي كاتب داك الخبر الزائف والله مشفتي الدوش شي سيمانه هادي حيت عمري شفت واحد خدام تماك بهندام نقي ديما مسخين سيماكم على وجوهكم سير لعب مع قرانك انت وداك الخايب لي مخدمك…. طفرتوه فالاول راكم طفروه دابا شحال تخلصتو حيت انا لي غنبدا نفرش دابا وبالدليل واخيرا الصحافة النزيهة والمنابر الاخرى لكم مني كل التقدير والمحبة”.

وشاركت متابعيها صور لها ولبناتها أثناء استمتاعهن بوقتهم في مدينة الملاهي، لتبدأ الموجهات بين دينا وبين أصحاب الصفحة التي قامت بنشر الخبر، حيث طالبت الصفحة الفنانة دينا بالخروج في بث مباشر لنفي الخبر، قائلين: “لن ننزل إلى مستواك ونعايروك بأسلوبك.. نتحداك تباني للمغاربة بوجهك لايف.. أما لي عطاك كروشي وهرس ليك أسنانك ماغاديش نكشفو هويتو دابا.. انتظري الصدمة”.

إلغاء حفل دنيا بطمة

حيث ربطت الجماهير بين اعتزال دينا بطمة وتعرضها للضرب، وبين إلغاء حفلها الأخير في مهرجان “تيفلت” بشكل مفاجئ، رغم أنها أكدت خلال منشور لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على تعرض سيارتها لعطل مفاجئ.

وكتبت بطمة في منشور لها: “جمهوري العزيز في مدينة تيفلت، تعذر عليَّ الوصول في الوقت المناسب للمهرجان بسبب عطل مفاجئ في سيارتي وأنا في الطريق”.

واعتذرت قائلة: “نعتذر منكم ومن منظمي التظاهرة، ونلتقي في فرصة ثانية”، حيث طالب الجمهور دينا بإصدار توضيح لما تعرضت له.

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