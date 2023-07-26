لن تصدق الرقم.. كارول سماحة تفاجئ الجميع بعمرها الحقيقي والجمهور: “معقولة انها في هذا السن”؟!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 11:48 مساءً - احتفلت أمس الفنانة اللبنانية كارول سماحة بيوم ميلادها الخمسين، حيث قطعت قالب الحلوى على البحر ونشرت صور لها من جلسة تصوير خاصة قامت بها.

ونشرت كارول مجموعة من الصور على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام“، وعلقت قائلة :” في مهب بالحب والتمنيات الحارة في عيد ميلادي! شكرا لكم جميعا لجعله لا ينسى!

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها

وإنهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين والمحبين لـ كارول سماحة متمنيين لها عام سعيد وسنة خير لها والنجاح الدائم والمستمر.

نبذة عن كارول سماحة:

كارول سماحة؛ هي مغنية لبنانية من مواليد 25 يوليو عام 1972، انطلاقتها الغنائية كانت عام 2000، وفي بداية العام 2014 تزوجت من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وفي عام 2015 أنجبت ابنتها الوحيدة (تالا).

أحدث أغاني كارول سماحة

وكانت الفنانة كارول سماحة طرحت في وقت سابق أحدث أغنياتها بعنوان “نسخة مني” عبر موقع الفيدويوهات “يوتيوب”، ووصلت الأغنية إلى 10 ملايين مشاهدة بعد مرور نحو 20 يوما على طرحها.

ألبوم كارول سماحة الأخير

وفي وقت سابق، قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة: إن أغاني ألبومها الأخير “الألبوم الذهبي”، استغرق العمل فيها 4 سنوات، موضحة: “كنت خايفة جدًّا، خاصة أن الألبوم ليس تجاريًّا ولن يكون له مستمعون في الوقت الحالي، ومش هدفي الترند ولا الفيوز، وسط موجة الأغاني السهلة”.

وأضافت كارول سماحة، مؤخرا، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”: “كنت أبحث عن عمل فني إضافة عمل فني كبير للمكتبة العربية، وعمل فني وطني وعربي، وألبوم يجمع بين شاعر كبير مثل: محمود درويش، وبين صوتي ليكون في مكتبتي الشخصية والمغامرة لم تكن سهلة”.

وأوضحت: “الشاعر محمود درويش بحر من الأفكار والشعر والمشاعر سواء الوطنية أو الرومانسية أو مشاعره الوطنية، كما أنني بحب الشعر العربي، ومحمود درويش فكر وقصيدة واحدة أو اثنين ليسوا كفاية للخوض فى مشاعر مع الشاعر الراحل”.

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