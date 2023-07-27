شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب جد محمد هنيدى في فيلم "مرعى البريمو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الكبير لطفي لبيب في فيلم "مرعي البريمو" الذي من المقرر عرضه في السينمات المختلفة 2 أغسطس المقبل، حيث يجسد خلال الأحداث دور جد النجم محمد هنيدى وهو دور محورى تبنى عليه عدد كبير من المشاهد.

فيلم "مرعى البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، ، نيللى محمود ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، اضافة إلى غناء هنيدى وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.



لطفى لبيب

ونشر النجم محمد هنيدى بطل فيلم "مرعى البريمو" على صفحته الخاصة بموقع إنستجرام بوستر فيلمه يتصدره الفنان الكبير لطفى لبيب، وعلق قائلا: "وعلى سبيل الجمال.. عايزين تحية خاصة وكبيرة جدا جدا لعم لطفى لبيب.. اللى بينور فيلم مرعى البريمو وقولوا له كل اللى تحبوا تقولوه.. هو هيشوف كل كلامكم".

ويعود هنيدى في "مرعى البريمو" للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد بعدما كونا ثنائية فنيه ناجحة على مدار السنوات الماضية أسفرت عن 5 أفلام هى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، "همام فى أمستردام" عام 1999، "جاءنا البيان التالى" عام 2001، "صاحب صاحبه" عام 2022، "يا نا يا خالتى" عام 2005 ويسجل "مرعى البريمو" التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.

يذكر أن محمد هنيدى فى المنافسات السينمائية للعام الثالث على التوالى وذلك يحدث لأول مرة منذ عام 2008، أن يعرض له فيلم فى 3 سنوات متتالية، حيث عرض له العام الماضى 2022 فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل"، الذى انطلق فى دور العرض خلال شهر ديسمبر الماضى، وفى عام 2021 تواجد هنيدى بفيلم النمس والإنس والذى عرض فى شهر أغسطس من هذا العام.

وكان آخر تواجد للنجم محمد هنيدى في السينما 3 سنوات متتالية عندما قدم أفلام "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، و"عندليب الدقى" عام 2007، و"وش إجرام" عام 2006، ومنذ ذلك التوقيت لم يتواجد هنيدى سينمائى بشكل منتظم أو لسنوات متتالية مثل ما يقوم به خلال الفترة الحالية