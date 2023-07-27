شكرا لقرائتكم خبر عن كورال هارمونى يحيى حفلا فى مهرجان العلمين الجديدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كورال هارموني عربي التابع لجامعة عين شمس حفلاً غنائياً وموسيقياً ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بدورته الأولى، وذلك غداً الخميس الساعة 7 مساء على مسرح الشارع، ويقدم الكورال خلال الحفل عددا من الأغاني التي اشتهروا بها خلال الفترة الماضية بطريقة مميزة.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

كما يقدم المهرجان عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، أحمد سعد، ومغني الراب العالمي russ.