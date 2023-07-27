هذا الطفل أصبح الآن فنانًا عربيًا شهيرًا .. خمنوا من هو؟!

كتب امير فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 12:54 صباحاً - عادة ما يشتاق الجمهور لمعرفة الجزء الخفي من حياة النجوم، ويحب الاستماع إلى ذكريات الفنان عندما كان صغيرًا ومشاهدة صوره في الطفولة.

ومن بين هؤلاء الفنان المصري هشام عباس الذي شارك جمهوره ومتابعيه بصورة له من طفولته عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر“.

الفنان هشام عباس

الفنان المصري هشام عباس اسمه الكامل (محمد هشام محمود محمد عباس) وهو مواليد 13 أيلول 1963 ، وهو مغني بوب مصري اشتهر بأغنيته الناجحة “حبيبي ده (ناري نارين). ” وفينو حبيبي فينه

هشام عباس في طفولته – الصورة من تويتر

تلقى هشام عباس تعليمه الابتدائي بمدرسة دار الطفل وأكمل تعليمه الإعدادي والثانوية العامة بنظام المنازل بسبب ظروف سفره مع والده للعمل.

أحب هشام عباس الغناء منذ صغره، وعندما سافر إلى نيجيريا بسبب ظروف عمل والده شارك في حفلات وغنى أغاني الريجي لـ”بوب مارلي”.

ومنذ طفولته وهو يعتقد أنه سيكون مهندس كما كان والده من قبله ولذلك إلتحق بالجامعة الأمريكية في القاهرة حيث تخرج من كلية الهندسة الميكانيكية.

ولكن حبه للفن والغناء طغى على الهندسة فعمل كمهندس صوت وشارك في الغناء في العديد من الحفلات ومنها ما كان يقام على مسرح الجامعة الأمريكية.

هشام عباس يقدم حفلًا بـ الإسكندرية

يقدم الفنان هشام عباس، حفلًا جديدًا بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات ضمن حفلات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 20.

ومن المقرر أن يُقام حفل هشام عباس، يوم 22 أغسطس المقبل، بمكتبة الإسكندرية، ضمن حفلات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 20، المقرر إقامته من يوم 3 أغسطس حتى يوم 1 سبتمبر، وتبلغ قيمة سعر تذكرة الحفل 250 جنيهًا.

أعمال هشام عباس

تعد أغنية شوجر دادي، من آخر اصدارات هشام عباس، وهي الأغنية الدعائية للفيلم الذي يحمل نفس عنوانها، بطولة الفنانة ليلى علوي، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع محمود عفيفي، وشارك بالفيلم كل من: الفنان بيومي فؤاد، فرح الزاهد، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، وغيرهم، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

تتر مسلسل الصفارة

كما قدم هشام عباس، تتر مسلسل الصفارة، بطولة الفنان أحمد أمين، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2023، وحملت أغنية التتر عنوان يا حلولو، وهي من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنانة آية سماحة، حاتم صلاح، طه دسوقي، إنعام سالوسة، وغيرهم.

هشام عباس يتحدث عن تتر الصفارة

وكان تحدث هشام عباس في مداخله هاتفية سابقة، مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء dmc، عن تتر مسلسل الصفارة، وقال: أغنية تتر مسلسل الصفارة هتكون حاجة طاقة زي مسلسل حمادة عزو.

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