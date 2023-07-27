شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان ميرفي: روبرت داونى جونيور الممثل الأكثر ذكاءً ممن تعاملت معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش النجم العالمى كيليان مورفي تجربته في العمل مع الممثل العالمى روبرت داوني جونيور في فيلم Oppenheimer، واصفًا إياه بأنه الممثل الأكثر "ذكاءا" الذي عمل معه منذ بداية ظهوره في المجال الفنى، حيث أشاد مورفي، الذي يلعب دور الفيزيائي جي روبرت أوبنهايمر في السيرة الذاتية التي اخرجها المخرج العالمى كريستوفر نولان، بأداء النجم المشارك في مقابلة حديثة.



كيليان ميرفي وروبرت داوني جونيور

حيث صرح مورفى قائلا:" مشاهدى التى كانت مع داوني، كانت مريحة وارتجالية إلى حد كبير، حيث كان التمثيل معه غير عادي، إنه ممثل مثير، وأكثر مشاركة وتفاعل وحضور عن غيره من الممثليين، كما أنه ذكى بشكل لا يمكن التنبؤ به".

في فيلم Oppenheimer، يلعب داوني جونيور دور لويس شتراوس، الذي كان رئيسًا للجنة الطاقة الذرية الأمريكية بين عامي 1953 و 1958.

يركز فيلم " Oppenheimer" على عالم الفيزياء النظرية الأمريكي جيه.روبرت أوبنهايمر، الذي قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التي أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200000 مدني ياباني بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح " Oppenheimer " في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وستصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.