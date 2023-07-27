شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يغنى "علم نفسى" الأغنية الدعائية لفيلم "البطة الصفرا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد أمين الأغنية الدعائية لفيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل، والمقرر انطلاقه في دور العرض يوم 9 أغسطس المقبل، وتحمل الأغنية اسم "علم نفسى" ويغنيها أحمد أمين الأغنية في تجربة جديدة في عالم الغناء، بعدما قدم أغنية تتر مسلسله الأخير "الصفارة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".

ويشارك محمد عبد الرحمن توتا في فيلمين معروضين في السينمات حالياً الأول هو "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"بيت الروبى" الذى يظهر فيه كضيف شرف خلال 3 مشاهد مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

أما غادة عادل فنتظر طرح فيلم "مرعى البريمو" في موسم الصيف أيضاً حيث يعرض يوم 2 أغسطس المقبل، وتشارك غادة في بطولة الفيلم بجانب محمد هنيدي، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وتجسد غادة خلال الأحداث شخصية زوجة محمد هنيدى.