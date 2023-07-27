شكرا لقرائتكم خبر عن 209 مليون دولار عالميا لـ Oppenheimer فى 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Oppenheimer إلى 209 مليون و212 ألف دولار عالميا منذ طرحه يوم 21 يوليو الجارى بدور العرض حول العالم، العمل وصلت مدته إلى 3 ساعات، ومن إنتاج شركة Universal Pictures.

يركز فيلم " Oppenheimer" على عالم الفيزياء النظرية الأمريكي جيه.روبرت أوبنهايمر، الذي قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التي أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200000 مدني ياباني بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح " Oppenheimer " في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وستصل مدة الفيلم إلى 150دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.