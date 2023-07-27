ابنة وائل جسار تخطف الأنظار بعد أن ودّعت الطفولة وصارت شابة جميلة.. لاحظ الشبه الكبير معه!!

كتب امير فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 02:48 صباحاً - احتفل النجم اللبناني وائل جسار بيوم ميلاد ابنته مارلين حيث عبّر عن فرحته الكبيرة بهذه المناسبة متمنياً من الله أن يحفظها له.

وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد ابنته

ونشر وائل جسار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مجموعة من الصور التي ظهر بإحداها برفقة ابنته مارلين وصور أخرى لابنته بمفردها وقال في تعليقه: “يا حياة قلبي يا بنتي الله يحميكي وكل سنة وانت بخير ويخليلي ياكي”.

الجمهور يتفاعل ويشبهون مارلين بأبيها

وتفاعل عدد كبير من الجمهور والمتابعين مع الصور وتمنوا لابنة وائل جسار العمر المديد والصحة والسعادة كما قال عدد من المعلقين إن مارلين تشبه والدها إلى حد كبير جداً.

يُذكر أن مارلين، كانت قد احتفلت مؤخرًا بوالدها بمناسبة عيد الأب، وقدمت له في هذه المناسبة أغنية بصوتها، فظهرت مارلين داخل الاستوديو وهي تؤدي أغنية “بنت أبويا” للفنانة هناء يسري.

تعرض لوعكة صحية

وكان النجم اللبناني وائل جسار قد غاب في اللحظات الأخيرة عن حفل روائع الموجي قبل مدة وذلك لكونه تعرض لوعكة صحية حالت دون مشاركته في الحفل.

طمأن معجبيه على صحته

وعقب ذلك الغياب ظهر النجم اللبناني وائل جسار في مقطع فيديو، للاعتذار عن غيابه المفاجئ عن المشاركة بحفل “روائع الموجي”، مؤكدا إصابته بوعكة صحية طارئة جراء ارتفاع كبير في ضغط الدم، ووجه الشكر لهيئة الترفيه المنظمة للحفل بعد تفهمها لأسباب غيابه.

وقال جسار في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” “شكر خاص لكل الناس اللي سألت عني، والشكر الأكبر للملكة العربية السعودية وللمستشار تركي آل الشيخ على تفهمه للوعكة الصحية التي صارت معي في اللحظات الأولى لانطلاق مهرجان الموسيقار محمد الموجي.

وتابع: “صار معي عارض صحي، ارتفع ضغطي بشكل كبير بسبب الإرهاق الشديد، وأطمئن الناس أنا الآن بخير وسوف أعود أحسن من الأول، بحبكم، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية”.

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