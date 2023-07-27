بعد أشهر من انفصالها عن بيكيه.. شاكيرا تختار حبيبها الجديد “بطل العالم” سبع مرات!! – صورة

كتب امير فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 02:48 صباحاً - بعد أشهر “حزينة” قضتها المطربة الكولومبية شاكيرا، يبدو أنها عثرت على “الحب” مجددا، وهذه المرة مع بطل العالم في سباقات السرعة.

وقالت صحف إسبانية إن شاكيرا وبطل العالم في سباقات فورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون، تربطهما علاقة رومانسية تتجاوز الصداقة، بل إنهما أظهرا علامات المودة وتبادلا القبلات أمام أفراد مقربين.

حبيب شاكيرا الجديد

وأشار شهود عيان في سباق الجائزة الكبرى الإسباني أنهم رأوهما يتبادلان الأحضان بطريقة حميمية.

لويس هاميلتون

وأكدت مصادر مباشرة من عائلة شاكيرا، أن العلاقة بين النجمين في مراحلها الأولى ووصفوها بأنها بداية مرحة “سعيدة” للمطربة الكولومبية.

وأشارت صحيفة ماركا أن شاكيرا وهاميلتون قد تعرفا على بعضهما البعض منذ فترة من الوقت وكانا صديقين، لكن علاقتهما بدأت تتطور خلال سباق فورمولا 1 في ميامي.

شاكيرا

شاكيرا وقضية الضرائب

لم تعد الحياة الخاصة فقط للنجمة العالمية شاكيرا ما يشغل بال محبيها، فقضية تهربها من الضرائب لم تنته بعد.

فمن المقرر أن تواجه صاحبة “واكي ياكي” محاكمة في موعد قريب بتهمة عدم دفع 14.5 مليون دولار كضرائب متراكمة، حيث يتفق القاضي مع المدعين العامين على النظر في قضيتين محتملتين تحت بند التهرب الضريبي، وفقا لصحيفة “الغارديان”.

كما ستواجه نجمة البوب مزيدا من المتاعب من مكتب الضرائب الإسباني بعد أن قالت محكمة في برشلونة، إنها وافقت على فتح تحقيق في قضية ثانية من الاحتيال الضريبي المزعوم من قبل المغنية الكولومبية.

بالمقابل، شددت الفنانة في مقابلة مع مجلة Elle، على أن هذه “اتهامات باطلة”، مؤكدة أنها كانت تتصرف وفق القانون.

وقضية التهرب الضريبي التي تتهم فيها النجمة العالمية شاكيرا تعود لعام 2018، وتعتبر الثانية.

8 جوائز في حفل Premios Juventud

وفي سياق منفصل، نجاحات كثيرة حققتها شاكيرا في عام 2023 ومنذ انفصالها عن حبيبها ووالد طفليها لاعب كرة القدم المعتزل جيرارد بيكيه، ويضاف إليها حالياً 8 جوائز حصدتها في حفل توزيع جوائز Premios Juventud الذي أقيم في بورتوريكو يوم الخميس في 20 يوليو 2023.

وحصلت الكولومبية على 8 جوائز متنوعة، وهي “Social Dance Challenge, Girl Power, Pop/Urban Song, Youth Artist Female, Urban Track, Pop/Urban Collaboration and Tropical Mix”.

إضافة إلى ذلك مُنحت شاكيرا جائزة The Change Agent تقديراً لعملها في تحويل المجتمعات لمدة 23 عاماً من خلال مؤسسة Pies Descalzos Foundation، وهي جائزة تشاركتها مع المغنية الكوبية الأمريكية كاميلا كابيلو.

وتألقت النجمة بالحفل بنسخته العشرين بفستان باللون الأحمر، وقد حضرت الحفل برفقة طفليها وألقت كلمة مميزة على المسرح أمام الجميع شكرت فيها معجبيها الذين وصفتهم بـ “حظها الكبير”.

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