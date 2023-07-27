فقدت نصف وزنها.. صابرين بنحافة ملحوظة في عزاء والد مي كساب.. شاهدوا كيف أصبحت الآن!

كتب امير فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 02:48 صباحاً - حرصت الفنانة المصرية صابرين على حضور عزاء والد مواطنتها الفنانة مي كساب والذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء. خلال تقديم واجب العزاء، ظهرت صابرين بلوك مختلف بعد أن خسرت الكثير من وزنها، حيث ظهرت بنحافة زائدة.

أحدث ظهور للفنانة صابرين

الجدير بالذكر أنه منذ إعلان الفنانة صابرين عن طلاقها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وهي متوارية عن الأنظار ولا تشارك في أي مناسبات، سواء فنية أو اجتماعية، كما ابتعدت تماماً عن مواقع التواصل الاجتماعي ولم تعُد تتفاعل مع جمهورها بأي شكل.

وبعد ظهور صابرين بنحافة زائدة، أخذ الجمهور يعلّق على الأمر ويسأل عن الفنانة المصرية للاطمئنان على صحتها.

طلاق صابرين

وكانت صابرين قد أكّدت في تصريح سابق لها صحة الأخبار التي انتشرت حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق. إذ قالت: “هو فعلاً حصل ومش هتكلم خالص علشان دي حاجة خاصة جداً… شكرا جزيلاً”.

آخر أعمال صابرين

يُذكر أن “مسلسل أعمل إيه” هو آخر أعمال صابرين الفنية، وقد عُرض قبل موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً ونال إعجاب الكثير من الجمهور، وشارك فيه الى جانب خالد الصاوي وصابرين عدد من الفنانين، بينهم: نور إيهاب، نهال عنبر، دنيا المصري، محمد مهران، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنواني، حمدي هيكل، إيمي الجندي، وردشان مجدي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.

عزاء والد مي كساب

كانت مي كساب قد أعلنت عن خبر وفاة والدها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستجرام، كاشفة عن موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل. وكتبت مي كساب قائلة: “أبي في ذمة الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه”.

حرص العديد من الفنانين حضور العزاء ومواساة مي كساب، فقد شهد سرادق عزاء والد مي كساب أحدث ظهور للفنانة القديرة ميرفت أمين، وظهر أيضًا في العزاء كل من النجوم سامي مغاوري، أحمد فتحي، شيكو، أحمد جمال، شيماء سيف، هالة صدقي، طارق النهري، أحمد زاهر وبناته ملك وليلى، وأحمد فهمي، وريهام عبد الغفور، ورامي صبري، ومدين، وإيمان السيد، وأحمد رزق.

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