شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد نجم السهرة الغنائية فى مهرجان العلمين الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم أحمد سعد الليلة سهرة غنائية ضخمة في مهرجان العلمين، المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أغانيه القديمة والجديدة التي تتماشى مع أجواء الصيف والبحر.

وكانت تذاكر الحفل شهدت إقبالا كبيرا من قبل جماهير سعد، بعد إتاحتها عبر موقع "تذكرتي"، وروج سعد للحفل من خلال حسابه على "انستجرام"، معلقا على بوستر الحفل: "يا جماعة بجد انا متحمس جدا جدا للحفله دي".



حفل أحمد سعد في العلمين

وكان أحمد سعد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في تونس ضمن فعاليات لدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي، رفع شعار كامل العدد، وسط تفاعل كبير من الجمهور التونسي مع أغانيه.

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.