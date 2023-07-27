شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كايروكى يحيى حفلاً غنائيًا في المنارة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق كايروكى، حفلا غنائيا اليوم الخميس فى المنارة بالتجمع الخامس، ثم حفل آخر يوم السبت ومن المقرر أن تغنى فرقة كايروكى ألبومها الجديد "روما"، لأول مرة فى حفل أمام الجمهور، بالإضافة لباقة متنوعة من أغانيهم التى يحبها جمهورهم.

وآخر ألبومات فريق كايروكي "روما"، وهو الألبوم الذى يتكون من 11 أغنية، حققوا بها تفاعل كبير مع متابعيهم وجمهوره ممن اعتادوا منهم على الاختلاف بشكل غنائى مغاير دائمًا عن السائد.

وهو الأمر الذى برز للوهلة الأولي من طريقة اختيار الأغاني وأسماءها خاصة عبر 3 أغاني حملت أسماء مشاهير ما بين مغنيين راحلين ومخرج سينمائى وهم على الترتيب "جيمس دين" و"جوني كاش"، بالإضافة لـ "تارانتينو".

فريق "كايروكى" يعد من أشهر الفرق الغنائية فى مصر، بدأت الفرقة بشكل رسمى فى 2003، وهى الآن مكونة من خمسة أفراد، هم: أمير عيد "غناء وجيتار"، شريف هوارى "جيتار وصوت"، تامر هاشم "درامز"، آدم الألفى "باص جيتار"، شريف مصطفى (أورج)، وقد حققت الفرقة نجاحا كبيرا منذ 2011 بعد أغنية "صوت الحرية".