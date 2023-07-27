شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل هياتم.. اسمها الحقيقى سهير وبدأت بفيلم "ثم تشرق الشمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الفنانة هياتم، حيث رحلت عن عالمنا في 27 يوليو بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

هياتم ممثلة وراقصة اسمها الحقيقي "سهير حسن"، ولدت هياتم في مدينة الإسكندرية في عام 1949، بدأت الرقص في سن مبكرة بالأفراح وحفلات الزفاف الشعبية في الإسكندرية، وسرعان ما لمع نجمها وصار لها اسم كبير في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة للعمل في كازينوهات القاهرة، ثم بدأت في مشاركاتها السينمائية عام 1971 في فيلم "ثم تشرق الشمس".

بعد ظهورها في فيلم "ثم تشرق الشمس" بدأ المنتجون يستعينون بها في الأفلام لتقديم أدوار الإغراء الشعبية، وبعد ذلك قررت اعتزال الرقص والتفرغ للتمثيل لكنها قدمت العديد من وصلات الرقص في أفلامها التي وصل عددها إلى 35 فيلما أبرزها "وراء الشمس، والبنات عايزة إيه، والرغبة، والقفل، والمتسول، أحلى أيام العمر، الدرب الأحمر، غريب في بيتى، على بيه مظهر و40 حرامى، الصبر في الملاحات، قضية سميحة بدران وغيرها".

أما في الدراما التليفزيونية شاركت هياتم في بطولة مسلسلات "زهرة وأزواجها الخمسة، الباطنية، عرفة البحر، المال والبنون الجزء الأول، ساحرة الجنوب، ستات قادرة، الشك، عرفة البحر، الرحايا، زمن عماد الدين، أوان الورد، الفرار من الحب، العمدة هانم، ابن موت وغيرها من الأعمال.

تزوجت هياتم ثلاثة مرات وقد كانت إحدى هذه الزيجات من لاعب كرة قدم كان يلعب لصالح نادي الزمالك ولكنهما سرعان ما انفصلا، كما أن زواجها الأول كان عن طريق إجبار الأهل لها وقد ذكرت أن بين كل زيجة والأخرى كان يوجد وقت متباعد، وقالت بأنها رفضت زيجات كثيرة كان بعضها من رؤساء دول وحكام، تلقت هدية عبارة عن قصر في سويسرا من أحد الأثرياء الذين تقدم للزواج منها، لكنها رفضت العرض وبالتالي الهدية.