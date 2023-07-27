“انتصار الحق والحفاظ على القيم والعادات والتقاليد”.. مصطفى كامل يشيد بإلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

كتب امير فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 06:50 صباحاً - أعلنت الشركة المنظمة لحفل مغني الراب العالمي ترافيس سكوت الغاء الحفل رسميا والذي كان مقررا عقده يوم الجمعة في مصر.

واعتذرت الشركة لجمهور الفنان العالمي والذي حجز كافة التذاكر فور عرضها على الموقع على الفور.

وأضافت الشركة المنظمة في بيان رسمي أنها حاولت بشتى السبل لإتمام وتنفيذ الحفل الذي كان مقررا له واحد من اكبر العروض الترفيهية في الشرق الأوسط إلا أن واجهتها مصاعب عدة منعتها من تنظيم الحفل في النهاية.

وأشارت إلى أنه سيتم رد المبالغ نظير التذاكر التي تم حجزها بالفعل من قبل محبي ترافيس سكوت والتي تم حجزها بالكامل فور طرحها على الموقع المخصص لشراء تذاكر حفل ترافيس سكوت في الأهرامات.

وقد أشاد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل على قرار إلغاء حفل مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت في الأهرامات.

وقال مصطفى كامل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الحمدلله رب العالمين (انتصار الحق والحفاظ على القيم والعادات والتقاليد)”.

وأضاف: “لم ولن نكون أبدًا ضد تنشيط السياحة، ولم ولن نمنع أيًا من مظاهر الاحتفالات الفنية بكافة ألوانها وتنوعاتها الموسيقية ما دامت لا تمثل قلقًا وخوفًا على التكوين الفكري والعقائدي لأبنائنا من الشباب المصري”.

وتابع:”قمت بأداء واجبي تجاه أبناء وطني بعد ما لمسته من مخاوف وقلق وغيره علي عاداتنا وتقاليدنا. استمعت وشاهدت كل الڤيديوهات الموثقة على مواقع التواصل الإجتماعي. وكان القرار هو الانحياز التام لآراء ووجهات النظر المحترمة رميت وراء ظهري آراء كل الأصوات القبيحة وأصحاب الفكر الشيطاني والأقلام رخيصة السعر والهدف. والمعروف هويتها وانتماءاتها غير المستحبة والمكروهة عند العبد وعند الرب”.

واختتم مصطفى كامل منشوره قائلا: “أوضحنا موقفنا كاملًا ومبررًا تبريرًا منطقيًا وعقلانيًا وتركنا الأمر لله أولًا وأخيرًا ثم لأولي الأمر الأمناء علي مستقبل هذا الوطن الحبيب، شكرًا لكافة جهات الأمن بوطني الحبيب مصر علn قراءة المخاوف التي نادينا بها. تحيا بلادي بالقيم والمبادئ والإحترام”.