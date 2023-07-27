شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر إفيهات الفنان محمد شرف.. فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الفنان محمد شرف الذى قدم عددا من الأعمال الفنية في مشواره، وتميز بخفه دمه وطلته على الشاشة و كان يضيف نكهة كوميدية فى الأعمال الفنية المختلفة ومازالت أشهر إيفيهاته يرددها المشاهدين حتى وقتنا هذا.

وفى فيلم زكى شان للنجم أحمد حلمى جسد دور "لص" استعان به حسن حسنى، لسرقة فيلا "خيرت"، وأثناء النقاش قال له شرف "طالما دخلت عالم المخدرات لازم أقعد فيه مش أقل من سنة وبعدين أحول"، وبعد القبض عليه وأثناء ضربه قال "إضرب كمان قفلهوملى باكو".

وفيلم "ظرف طارق" كان شرف حاضرا بقوة بعدد من الإيفيهات حيث دخل فجأة شقة حلمى قائلا: ساموعليكو.. التلاجة فيها ميه أصل أنا جعان أوى أوى"، و"أنا إنسان وكائن يعيش ويتعايش.. وأنا مش تبع حد أنا رئيس جمهورية نفسى" و"اسمى بسيوني مراد الحيوان" واختتم جملة الإيفيهات قائلا: "واحد مصرى هيشجع إيه.. نيجيريا".

وشارك محمد شرف الفنان حلمى فى أفلام "جعلتنى مجرما" وجسد دور المعلم مشمش تاجر المخدرات، الذى يدير غرزة، وحينما تأتى الشرطة يخفى كل شىء حتى لا يتم القبض عليه.

كما شارك مع النجم أحمد آدم فى فيلم "صباحو كدب" وجسد الصديق المقرب من نعناعة الكفيف، وذراعه اليمين، لكنه فى النهاية يكتشف أنه يغشه وكان أشهر إيفيه له فى ذلك الفيلم "ده مش لينا ده تاكسى لازق فينا".

كما حقق نجاحا فى الدراما من خلال عدة مسلسلات، منها: سر الأرض، أرابيسك، حواء والتفاحة، السيرة الهلالية، أوراق من المجهول، القرموطى فى مهمة سرية، مبروك جالك قلق، راجل وست ستات، العيادة، راسين في الحلال، أستاذ ورئيس قسم، صفين لولى، ولم يحرم المسرح من طلته الكوميدية، فشارك فى عدة مسرحيات، منها: القشاش، عيال تجنن، فيما يبدو سرقوا عبدو، حودة كرامة، طرائيعو، يمامة بيضا.