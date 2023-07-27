التفاصيل الكاملة لخناقة عمرو مصطفى وأورتيجا مطرب المهرجانات

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الملحن عمرو مصطفى جدلًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية، عندما أعلن اتهاماته لمطربي المهرجانات، إذ قال مصطفى إنه سيرفع قضايا على كل من اقتبس ألحانه السابقة دون علمه واصفًا هذا الفعل بالسرقة قائلًا: "منقولش اقتباس نقول سرقة، ويوجد فرق بين اقتباس وبين السرقة، وشخصيًا لا أتعالى على أحد فهي ألحاني.

الملحن عمرو مصطفي

واستكمل الملحن عمرو مصطفى حديثه خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سري”، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": لو حد سرق بيتي محدش هيقول بتعالى على الحرامي، وسآخذ تعويض على هذا الأمر وسوف أتبرع به، بس أخلص السفريات التي تخص صناعة الموسيقى، وهفوق لهم الشهر الجاي إن شاء الله، وكلهم هرفع عليهم قواضي.

تعليق أورتيجا على اتهامات عمرو مصطفي

علق مطرب المهرجانات أورتيجا، عن أزمة خلافه مع الفنان عمرو مصطفى، بسبب اتهامته لـ مطربي المهرجانات بسرقة ألحانه، ووصف مطربي المهرجانات بالـ"حرامية".

وقال أورتيجا، خلال تصريحات صحفية : "أنا زعلان من عمرو مصطفى جدا بعد تصريحاته الأخيرة عن جميع مطربي المهرجانات، ولابد أن يذكر أسماء بعينها وليس الحديث عننا بشكل عام".

وأضاف: "إحنا مش حرامية أحنا ناس صناع ونجوم كبار بتطلب مننا كلمات وألحان وتوزيع وبيحققوا من خلالها ملايين المشاهدات".

مطرب المهرجانات أورتيجا

وتابع أورتيجا: "حاولت أتواصل مع عمرو مصطفى قبل ما اكتب البوست وأهاجمه على تصريحاته ولكن معرفتش أوصله، وبوجه له رسالة أن ربنا يكرمك في حياتك وتبقى من أحسن الملحنين في العالم ومتتكلمش عن حد وخليك في حالك ورد بشغلك".

وكشف أورتيجا عن رأيه في سرقة الألحان، وقال: "سرقة تراك الآغنية كامل كوبي بيست هذا يعتبر سرقة، لكن ممكن تستوحى شيء من مزيكا وأنا بسمع كل الثقافات، ومش حابب أذكر أسامي ناس كبار محققين 200 مليون من ألحان مسروقة ومفيش حد في الوسط الفني مبينحتش ومفيش حد حاليا بيبدع".

آخر أعمل أورتيجا

وفي سياق آخر انتهى مغني المهرجانات أورتيجا من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "لما جينا" وهو دويتو يجمعه بالمغني سداوي.

أغنية أورتيجا وسداوي الجديدة، من كلماتهما وألحانهما، وتوزيع وهندسة صوتية طاهر صالح.

ومن المقرر طرح فيديو كليب "لما جينا" في شهر أغسطس المقبل، حيث يصور أورتيجا وسداوي الكليب خلال الأيام المقبلة.

تعاون سداوي من قبل في عدد من الأغاني الشهيرة مع نجوم آخرين، أبرزهم "دبابة" مع يسرا الجندي، و"الناس نوعين" مع محمد عدوية، و"حلم" مع مصطفى قمر.

وطرح أورتيجا عددا من الأغاني والدويتوهات خلال الفترة الماضية منها "ما أنا أصلا جامد" مع بدر، و"الريتش عالي" مع أحمد نافع، و"دوس بنزين" مع بيري.