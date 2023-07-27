شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يخشى على وظيفته بسبب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز الممثل الأمريكى توم كروز الـ61 من عمره، وجنى مئات الملايين من الدولارات من شهرة تجاوزت الآفاق، مع ذلك يخشى من الذكاء الاصطناعى الذى يجتاح كل المجالات، حيث أكد تقرير نشره موقع "ديلى ميل" البريطانية أن توم كروز وممثلين آخرين فى هوليوود يخشون من أن يأتى يوم ويقعدهم الذكاء الاصطناعى فى المنزل بعدما يجعلهم عاطلين عن العمل.

كان نجم سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" يعتقد أن الجمهور سيفضل أكثر مشاهدة ممثلين حقيقيين، عوضا عن أى منتج رقمى مصطنع.

ويعرف عن الممثل الأمريكى شغفه بأداء المشاهد الخطيرة بنفسه، وتدخل فى الخلاف بين الممثلين والمنتجين الأسبوع الماضي، بشأن دور الذكاء الاصطناعى فى التمثيل وهو ما قد يقود إلى إعفائه من تلك المشاهد.

وشهدت هوليوود إضرابا عن العمل بسبب مخاوف العاملين فيها من تداعيات استخدام الذكاء الاصطناعي، وأمور أخرى.

ويعتبر هؤلاء أن استخدام الذكاء الاصطناعى يمثل تهديدا وجوديا للسينما والتليفزيون بالشكل الذى نعرفهما به.

وفى الفترة التى سبقت ذلك الإضراب، جنّدت منظمة تعنى بالممثلين توم كروز للتعبير عن مخاوفهم من استخدام الاستديوهات لهذه التقنية الجديدة.

ويخشى الفنانون من أن تستخدم شركات الإنتاج الذكاء الاصطناعى بديلا للممثلين، بحيث يبدو الممثلون وهم يأدون أدورا سينمائية لكنهم فى الحقيقة ليسوا كذلك.

وقال رئيس النقابة الفنية التى تضم 160 ألف شخص فى الولايات المتحدة، فران دريشر: "كلنا سنكون فى خطر استبدالنا بالآلات"، لكن البعض يرى جانبا إيجابيا للأمر، إذ يمكن أن يعد الذكاء الاصطناعى وجوه ممثلين رحلوا منذ أمد بعيد فى أفلام جديدة.

ويقولون إن احتجاجات الممثلين ومخاوفهم مبالغ فيها، مؤكدين أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعى أن يحل مكان الممثلين.