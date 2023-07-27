كتب امير فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 11:44 صباحاً - احتفل المخرج المصري طارق العريان، بالذكرى السنوية لعلاقته بالعارضة نيكول سعفان، وشارك صوراً عبر حسابه على انستجرام رصدت جانبا من هذا الاحتفال.

وعلق طارق العريان على الصور كاتبا: “أربع سنوات معا وعمر طويل ينتظرنا”.

وقد تعرض طارق للعريان لهجوم بعد نشره هذه الصور من قبل جمهور اصالة جيث كتب احدهم “يا الله لما طلعت مع اصالة و نيشان في يونية ٢٠١٩ كنت عم تخونها؟” وقال اخر “الراجل مبين انه اكبر منها بكتيييير، اكييييييد بتخونو، مابعرف ليه اشكال هالبنات بيبيعو نفسهم بالرخيص من أجل المصاري والفلوووووس، بس اكييييد هذا رجل مايقدر يسايرها لا في تخت ولا في الحياة، واكيد هيا صابرة على حياة الفهفهة والمصاري، والطلعااااات وكل شي، لان متاكدة زي هاذ النوع ولا عينووو تشبع، على الاقل اصالة كانت ست وعندها كاريزما وفن، هاذي عندها فتحة واستغلتها شوية

كانت هذه تفاصيل خبر طارق العريان يحتفل بالذكرى السنوية الرابعة لعلاقته بـ نيكول سعفان.. وجمهور اصالة يهاجمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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