شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يحقق بفيلم مستر إكس أعلى إيرادات فى مشواره متخطيا الكويسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع النجم أحمد فهمى تحقيق أعلى إيرادات فى مشواره بفيلم "مستر إكس"، الذى يعرض حالياً فى السينمات، بعدما تخطت إيراداته 27 مليون جنيه خلال 4 أسابيع عرض متخطياً إيرادات فيلمه "الكويسين" الذى كان قد حصد إيرادات بلغت 22 مليون جنيه عند عرضه فى عام 2018.

ومنذ انفصال أحمد فهمى عن هشام ماجد وشيكو، قام ببطولة فيلم "كلب بلدى" الذى تم عرضه عام 2016 وحصد إيرادات بلغت 28 مليون جنيه، ثم قدم فيلم "الكويسين" فى عام 2018 وحصد إيرادات وصلت إلى 22 مليون جنيه، ليأتى "مستر إكس" ويسجل أعلى إيرادات في مشوار أحمد فهمى السينمائى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من صيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.