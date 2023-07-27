براءة كيفن سبيسي من تهم الاعتداء الجنسي على اربعة رجال

كتب امير فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 12:50 مساءً - برأت محكمة في لندن، الأربعاء، النجم الأمريكي كيفن سبيسي من تسع تهم بالاعتداء الجنسي على أربعة رجال بين 2001 و2013.

وتوصلت المحكمة، بعد شهر من المحاكمة ومداولات لهيئة المحلفين، إلى أنّ النجم بريء من التهم التسع الموجهة ضده.

وخلال النطق بالحكم، ذرف سبيسي الذي يحتفل الأربعاء بعيد ميلاده الرابع والستين، الدموع وتوجّه بالشكر لأعضاء الهيئة عبر إيماءات.

واستفاد الممثل الأمريكي من البراءة من سبع تهم بالاعتداء الجنسي، وتهمة واحدة بممارسة الجنس مع شخص دون رضاه، وأخرى بإجبار شخص على المعاشرة الجنسية.

وبعد صدور الحكم وضع يده على صدره، ونظر إلى المحلفين وقال لهم “شكرا” مرتين قبل أن ينسحبوا من قاعة المحكمة.