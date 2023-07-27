حفل ترافيس سكوت في الأهرامات.. إلغاء أم إرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - لازالت أزمة أصداء إلغاء حفل الرابر العالمي ترافيس سكوت تلقي بظلالها على منصات الحديث عبر المواقع الإخبارية والتواصل الإجتماعي، بين مؤيد ومعارض، بعد أن أعلنت الشركة المنظمة رسميًا إلغاء الحفل قبل 24 ساعة من إقامته.

ترافيس سكوت وإصراره على إقامة حفل الأهرامات

وسرعان ماأعلن ترافيس سكوت عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تجيديد موعد الحفل قريبًا في القاهرة والأمر ماهو إلا وقت قصير لمعالجة الامور الأمنية، قائلًا:" حفلي بالأهرامات سيقام، و بسبب تفاصيل لوجستية ومتطلبات المسرح الكثيرة نحتاج إلى وقت أطول، سوف نعلن عن موعد جديد قريبا".

تويتة ترافيس سكوت عن إلغاء حفله بالأهرامات

وكانت قد أعلنت الشركة المنظمة، مساء أمس الأربعاء، إلغاء حفل الأهرامات، وجاء البيان كالآتي:"الحضور الكرام، نأسف لإعلان إلغاء حفل UTOPIA نحن نتفهم ونعتذر عن أي خيبة أمل أو إزعاج قد يسببه هذا الأمر، نحن نعمل بنشاط على عملية استرداد الأموال، وسنشارك المعلومات التفصيلية بحلول الأول من أغسطس".

ترافيس سكوت يلحق بكيفن هارت ويمنع من الوقوف أمام الجمهور المصري:

لم يكن حفل ترافيس سكوت الأول من نوعه الذي يتلقى الكم الهائل من الرفض والتنديد بإقامته، فقد سبقه الكوميديان الأمريكي الشهير “كيفن هارت”، الذي كان من المفترض إقامة حفل له خلال العام الماضي في ستاد القاهرة، وبمجرد الإعلان عن تفاصيله وموعده لاقى ردود فعل سلبية ونداءات بإلغاء الحفل، نظرًا لتأييده لحركة Afrocentric التي تدعو أن بناة الأهرامات هم أصحاب البشرة السمراء، ويهدفون إلى استردادها لمكانها الأصلي شمال أفريقيا حسب اعتقاداتهم.

ترافيس سكوت دعم الماسونية وطقوسه الشيطانية منعته من الغناء في مصر:

وجاءت المطالبات بإلغاء حفل ترافيس سكوت بسبب الظروف المريبة التي تحدث غالبًا في حفلاته خارجيًا بجانب دعمه للماسونية والتي لها صلة اعتقادية وثيقة بالأهرامات مكان الحفل، إذ يعقتدون بأنها محور الكون.

نبذة عن ترافيس سكوت

ترافيس سكوت هو مغني الراب والمغني وكاتب الأغاني الأمريكي، ولد باسم جاك وبستر، واكتسب الأضواء في عام 2012 عندما وقع أول صفقة تسمية رئيسية له مع Epic Records.

ولد ترافيس سكوت باسم جاك وبستر في 30 إبريل 1992 في هيوستن، تكساس، قضى معظم سنوات نموه المبكرة في مدينة ميسوري مع جدته، بعد ذلك انتقل إلى الضواحي ليكون مع والده.

درس في مدرسة خاصة قبل التسجيل في مدرسة إلكينز الثانوية، تخرج من نفسه في عام 2007، وبعد ذلك حصل على قبول في جامعة تكساس في سان أنطونيو، ومع ذلك في سنته الثانية، ترك سكوت الكلية لمتابعة مهنة في الموسيقى؛ بسبب غضبه، توقف والديه عن دعمه ماليًا.

ولم تكن تلك الزيارة العربية الأولى لترافيس سكوت، إذ أحيا حفلًا غنائيًا في السعودية، خلال فبراير الماضي ضمن موسم الحفلات الشتوية هناك، وشهد حضور كامل العدد خصوصًا أنها زيارته الأولى للمملكة.