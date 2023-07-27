في ذكرى وفاته.. 6 قصص حب بحياة دنجوان السينما "رشدي أباظة"

ياسر رشاد - القاهرة - كانت ابتساماته قاتلة ووسامته جذبت إليه النساء دون شقاء، وقبل أن يتربع على عرش النجومية تربع على عرش فارس النساء فأطلقوا عليه لقب "زير النساء"، لتعدد علاقاته وزيجاته من داخل وخارج الوسط الفني، هو دنجوان السينما المصرية وفارس الأحلام الفنان رشدي أباظة.

ويتزامن اليوم 27/7 ذكرى وفاة الفنان رشدي أباظة، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الخليج 365 أبرز قصص الحب في حياة دنجوان السينما المصرية رشدي اباظة.

دوريس راسل- قصة أول حب

أول قصة حب في حياة رشدي أباظة، كان عمرها 19 عامًا، حيث أحبها، وهي فتاة إنجليزية تدعى دوريس راسل، كانت ابنة الجيران في شبرا، فكانت ابنة مساعد حكمدار أمن القاهرة، لكن لم تستمر قصة الحب طويلا، حيث اضطرت دوريس للسفر مع أسرتها إلى إنجلترا، ليدخل في موجة اكتئاب استمرت عدة أشهر بعد رحيلها.

رشدي اباظة و دوريس راسل

تحية كاريوكا- قصة أول زواج

كانت أول زوجه في حياة رشدي أباظة عام 1952م، استمر زواجهما 3 سنوات، وجاء الأمر سريعا، حيث تعرض رشدي لـ أزمات كثيرة في ذلك الوقت، وكان دائما يذهب إلى الملاهي الليلية ، فتعرف على الراقصة تحية كاريوكا وبعد فترة قصيرة عرض رشدي عليها الزواج ووافقت.

رشدي اباظة و تحية كاريوكا

وعاشا سويا ثلاثة أعوام ونشبت بينهما الكثير من المشكلات بسبب غيرة كاريوكا، وفي إحدى سفرياتهما إلى لبنان صادف رشدي أباظة المغنية الفرنسية آني برييه التي بارز الملك فاروق لأجلها وحسمت الجولة لصالح رشدي أباظة، بعد أن مالت المغنية للشاب الوسيم، وقضى رشدي ليلة معها في ملهى ليلي، وما أن وصلت الأنباء إلى السيدة تحية كاريوكا حتى صرخت فيه، وجرت المغنية من شعرها، ثم طلبت كاريوكا الطلاق في نفس الليلة من هذا "الخائن" كما وصفته للصحافة.

كاميليا- قصة منافسة مع الملك فاروق

دخل رشدي أباظة بسبب عشقه لـ كاميليا في منافسة كادت أن تنهي حياته إذ تناقلت أخبار قصة حبهما للملك فاروق الذي أحبها هو الآخر وسيطرت على عقله وقلبه في آن واحد، ليقرر التخلص من رشدي إلى الأبد، ليحاول المقربون من الملك بتقديم عدة نصائح له لمحاولة الابتعاد عن الأذى الذي سيعود عليه نتيجة غضب الملك منه.

رشدي أباظة وكاميليا و الملك فاروق

وامتنع المنتجون عن التعامل معه مجاملة للملك فاروق، ما اضطر رشدي أباظة للسفر إلى إيطاليا، بعدما توفيت محترقة في حادث سقوط طائرة، ولم يستطع تحمل خبر وفاتها فأصيب بانهيار عصبي وأخذ يشرب بلا وعي، ونُقل إلى المستشفى وسيطرت عليه حالة الاكتئاب لمدة سنة كاملة.

سامية جمال - قصة حب وزواج لمدة 18 عام

تعرفت سامية جمال على رشدي أباظة خلال تصوير فيلم "الرجل الثاني" عام 1959، وكان حينها متزوج من سيدة أمريكية هي والدة ابنته قسمت وانفصلت عنه، لتبدأ أقوي قصة حب في حياة دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة وسامية جمال، عندما بدأت بينهم صداقة وتحولت لقصة حب، وليقررا الزواج لمدة اقتربت من 18 عاما، وقال رشدي أباظة، سامية جمال أعطتي الاستقرار في حياتي، لينفصلا خلال عام 1977.

سامية جمال ورشدي أباظة وابنته قسمت

قبل انفصالهم بعام ، تعرضت حياة سامية جمال الزوجية لأزمة كبيرة تسببت بها الفنانة صباح، حيث بدأ الأمر بدعابة بين صباح ورشدي أباظة حين تحدته بأنه لا يستطيع الزواج منها خوفا من سامية جمال، فاصطحابها للمأذون وتحولت هذه الدعابة إلى واقع.

وقرأت سامية جمال خبر زواجهما في الصحف، لكنها حافظت على هدوءها بناءً على ما قاله لها رشدي من خلال اتصاله بها من بيروت وبالفعل انتظرته في المطار بعد عودته من رحلة زواجه ولم تتفوه بكلمة عن زواجه من صباح، قائلة "مش راجع لبيته أهلا وسهلا بيه"، واستقبلته واحتضنته، وذهبا إلى البيت وكأن شيئا لم يكن وبعد فترة قصيرة تم الطلاق بينهم .

صباح -قصة زواج لمدة شهر

رغم حبه للفنانة سامية جمال وزواجه إلا أن رشدي أباظة تزوج من الفنانة صباح عام 1967م، ولم يستمر زواجه من الشحرورة سوى أسبوعين فقط، وجاء زواجهما بعد أن رقصا معا في ليلة في بيروت، واشتد التصفيق لهما بعد تلك الرقصة، فعرض عليها الزواج، لكن سرعان ما انفصلا بسبب غريته الشديدة عليها.

رشدي أباظة وصباح

إذ بدأت القصة خلال تواجدهما في لبنان لتصوير أحد الأفلام السينمائية، التي كانت تشاركه بطولته صباح، وكان برفقته شقيقته منيرة أباظة وابنته قسمت رشدي أباظة، واللذان تفاجأ باتصال من رشدي أباظة يخبرهم بإحضار مأذون لأنه سيتزوج من الفنانة صباح.

وأكدت شقيقته منيرة أباظة، خلال لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج "هنا العاصمة"، بأن شقيقها لم يستمر زواجه من صباح أكثر من شهر واحد.

ماجدة- قصة حب لم يخرج للنور

كشفت الفنانة الراحلة ماجدة عن قصة حبها للفنان رشدي أباظة، وأشارت خلال مذكراتها إلى أنّها شعرت بالحب يتسرّب إلى قلبها، وحين تقدم لطلب يدها قالت له الأسرة: "أنت صديقنا الحميم يا رشدي، لكن حياتك الخاصة التي يعلمها الجميع لن تستطيع أختنا أنّ تعيشها وتجاريها وستعاني معك".

وأكدت ماجدة أنّ رشدي شعر بالغضب الشديد حين علم بخبر ارتباطها بالفنان إيهاب نافع، وأخبر صديقا له أنّه لو شاهد إيهاب فسيضربه ضربا قاسيا ويحطّم عظامه.