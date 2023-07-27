رومي القحطاني تثير الجدل بإطلالة جريئة الى جانب علم السعودية

كتب امير فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 05:56 مساءً - تعرّضت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد نشرها صور من آخر ظهور لها على حسابها على انستغرام.

وظهرت رومي القحطاني في الصور خلال جلسة تصوير بفستان مكشوف الصدر، إلى جانب علم المملكة العربية السعودية، الذي يحمل عبارة التوحيد.

وتأتي تلك الصور من استعدادات رومي القحطاني للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الشرق الاوسط.

واعتبر الجمهور أنّ “القحطاني” تسيء لعبارة التوحيد التي تزيّن العلم السعودي، بتلك الإطلالة الجريئة، التي ظهرت بها إلى جانب العلم.