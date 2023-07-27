كتب امير فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 05:56 مساءً - تعرّضت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد نشرها صور من آخر ظهور لها على حسابها على انستغرام.
وظهرت رومي القحطاني في الصور خلال جلسة تصوير بفستان مكشوف الصدر، إلى جانب علم المملكة العربية السعودية، الذي يحمل عبارة التوحيد.
وتأتي تلك الصور من استعدادات رومي القحطاني للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الشرق الاوسط.
واعتبر الجمهور أنّ “القحطاني” تسيء لعبارة التوحيد التي تزيّن العلم السعودي، بتلك الإطلالة الجريئة، التي ظهرت بها إلى جانب العلم.
كانت هذه تفاصيل خبر رومي القحطاني تثير الجدل بإطلالة جريئة الى جانب علم السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.