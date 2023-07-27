شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا "سان كارلو" الإيطالية تنظم حفلا عالميا بمنطقة الأهرامات لأول مرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السفير الإيطالى فى القاهرة، ميكيلى كارونى، فى مؤتمر صحفى، عن تنظيم دار أوبرا "سان كارلو" الإيطالية، أقدم أوبرا فى العالم، واحد من أكبر الفعاليات الفنية والثقافية العالمية التى تعد الأولى من نوعها فى مصر، وذلك يوم 11 أكتوبر المقبل، في أشهر المعالم الأثرية فى العالم وهى منطقة سفح الأهرامات الممتد تاريخها عبر 4500 عام، والتلا تتضمن حفلل غنائيل لعدد من أشهر مغنيلا الأوبرا على الساحة العالمية، وبرنامج من روائع الموسيقى العالمية، وسوف يتم الإعلان عنهم رسميًا، خلال شهر أغسطس المقبل.



ميكيلى كارونى

ويأتي الحفل العالمي تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارتي الخارجية والثقافة الإيطالية، والسفارة الإيطالية بالقاهرة، ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل للبيع في مصر وعلى مستوى العالم، بداية من منتصف شهر أغسطس المقبل.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي عٌقد بالسفارة الإيطالية بالقاهرة حضور عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و السفير الإيطالي لدى القاهرة، ميكيلى كارونى.

ويعتبر مسرح سان كارلو الشهير على مستوى العالم، دارا للأوبرا في مدينة نابولي الإيطالية، ويعد من أقدم المسارح الأوروبية التي لا تزال تستخدم حتى يومنا هذا، تم بناؤه عام 1737م، ويتميز بالزخارف الذهبية الجذابة والمفروشات باللونين الأزرق والذهبي.

وتعليقًا على هذا الحدث البارز، قال السفير الإيطالي لدى القاهرة، ميكيلى كارونى: "هذا الحفل الموسيقي لتياترو سان كارلو، وهو من أقدم دور الأوبرا في العالم التي لا تزال تعمل، والذى سيقام في سفح أهرامات الجيزة، يمثل لحظة تاريخية للثقافة الإيطالية فى مصر، نحن سعداء ومتحمسون للغاية لهذا الحدث المرموق الذي سينضم إليه عازفون منفردون يحظون بشهرة عالمية، كما أنه سوف يجذب اليه جمهورًا راقي المستوى من جميع أنحاء العالم".