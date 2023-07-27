شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل فريد شوقى.. كيف ساهم فى زواج أكبر عائلة فنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الخميس، مع ذكرى رحيل الفنان الكبير فريد شوقى أحد أبرز الممثلين الذى تألقوا فى السينما والدراما والمسرح، بعدما تألق خلال مشوار طويل اشتهر فيه بلقب ملك الترسو.

رحل فريد شوقى وفى رصيده كم هائل من الأعمال الخالدة التى جعلت من لقب وحش الشاشة لا ينحصر فى مجرد صفة لهيئته فقط، وإنما فى أعماله التى جعلت منه وحشا بالفعل بدون منافس.

فريد شوقى نتعرض فى ذكرى وفاته لموقف بعيد عن التمثيل يفسر ربما مدى عشق الفنانين له وكأنه والدهم.

هذا الموقف حصل مع سمير غانم ودلال عبد العزيز فى كواليس فيلم يا رب ولد، وأثناء التصوير سأل النجم الراحل سمير غانم عن السبب فى عدم زواجه ثم رشح له دلال، وهو الأمر الذى لم يستطع سمير غانم رفضه مثلما ذكر فى أحد البرامج، ليؤكد أنه فى حاجة فقط لمشاورة نفسه قبل حسم القرار.

سمير وبعد أيام اتصل بفريد شوقى وأخبره بموافقته على الأمر دون علمه بأن دلال عبد العزيز هى من أخبرت وحش الشاشة بأمر محبتها لسمير غانم، ليرتبطا بعدها ويصبح زواجهما من أطول الزيجات التى شهدها الوسط الفنى وتحديداً منذ عام 1984 حتى وفاتهما، كما أسفر عن اثنين من ألمع النجمات وهما إيمى ودنيا الأولى تزوجت من ممثل هو النجم حسن الرداد لتصبح أيضاً من أكبر العائلات الفنية.