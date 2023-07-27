شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات البعبع تتخطى 100 مليون جنيه فى السعودية خلال 4 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم البعبع للنجم أمير كرارة فى شباك التذاكر السعودى هذا الأسبوع، إيرادات بلغت 577.923 ريال بما يعادل 4.767.062 مليون جنيه مصرى، لتضاف إلى ما حققه الفيلم فى الفترة الماضية وتكون محصلة ايراداته 12.216.117 ريال سعود بما يعادل 100.793.017 مليون جنيه مصري خلال 4 أسابيع عرض.

وعلى مستوى شباك التذاكر المصرى، وصلت إيرادات فيلم "البعبع" إلى 35 مليوناً و555 ألف جنيه خلال 4 أسابيع عرض، إذ انطلق الفيلم في السينمات يوم 28 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2023.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض فى عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.