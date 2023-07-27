شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطرح "أحدث أغنياته "الكبير".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم هانى شاكر، اليوم الخميس، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "الكبير"، من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما.

من ناحية أخرى، يحيي أمير الغناء العربي هاني شاكر، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان جرش الغنائي في دورته الـ 37 وذلك يوم 2 أغسطس المقبل.

النجم هانى شاكر قد سبق وطرح مؤخرًا أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور وكان قد روج هانى شاكر للأغنية بـ"نيو لوك" جديد، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربى، نال إعجاب محبيه.

وأعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامي سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.