شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر التشويقى لفيلم "العميل صفر" لـ أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "العميل صفر" البوستر التشويقى للعمل الذى يخوض بطولته النجم أكرم حسنى، ويعتبر هذا الفيلم هو أول بطولة مطلقة لأكرم حسنى بعد تقديم مجموعة من الأعمال الكوميدية الناجحة في السينما والتلفزيون والمسرح، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.





تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. يظهر أكرم حسني في مقدمة البوستر التشويقي مرتدياً رداء استحمام وزعانف في قدميه وغطاء رأس "بونيه" ويرفع مسدساً في محاكاة ساخرة لوقفة جيمس بوند الشهيرة.

فيلم "العميل صفر" من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.